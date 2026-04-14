El PSOE inicia una campaña por los 21 distritos para que Almeida "devuelva la pasta" de la tasa de basuras

La portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto (i) y la portavoz adjunta del PSOE, Emma López (d), durante el reparto de carteles de su campaña informativa contra la tasa de basuras del Ayuntamiento en Villaverde Alto. - EUROPA PRESS

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado este martes una campaña con la que recorrerá los 21 distritos para exigir al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que 'devuelva la pasta' que debe a los madrileños por la tasa de basuras.

'Almeida te debe pasta de su tasa de residuos ilegal' es el nombre de la campaña con la que el equipo de Reyes Maroto envía un mensaje al alcalde pidiendo que no recurra la sentencia de anulación de la tasa y que proceda a "la devolución íntegra" del importe cobrado en 2025.

La iniciativa, que se desplegará en las próximas semanas mediante mesas informativas en los 21 distritos, tiene como objetivo que concejales y militantes del partido trasladen a la ciudadanía las implicaciones de la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como reclamar "una respuesta inmediata" por parte del Ayuntamiento.

La campaña ha sido presentada por la portavoz socialista, Reyes Maroto, y por la portavoz adjunta y responsable de Hacienda, Enma López, en las inmediaciones del mercado municipal de Villaverde. Ambas dirigentes han subrayado "el simbolismo" de elegir Villaverde como punto de partida de la campaña dado que es "uno de los distritos donde el impacto de la tasa de basuras ha sido más gravoso, a pesar de tener los peores datos de limpieza de la ciudad".

La portavoz socialista ha reiterado en declaraciones a los periodistas que esta tasa fue diseñada por el equipo de Almeida de forma "injusta y desproporcionada". "Hoy sabemos además que es ilegal", ha reiterado. En este sentido, ha recordado que el Grupo Socialista ya advirtió desde el primer momento de que se trataba de un gravamen "mal diseñado, sin criterios de equidad y que castigaba a los madrileños y madrileñas".

"UNA CHAPIZA"

"Por eso le queremos pedir al alcalde de una manera muy clara que, con la misma agilidad con la que cobró la tasa, la devuelva y que los vecinos y vecinas de Madrid recuperen cada euro que han pagado de forma ilegal", ha insistido Maroto.

Por su parte, la concejal del partido Enma López ha incidido en la necesidad de corregir de "inmediato" esta situación. "Estamos ante una chapuza más que se suma a una larga lista de decisiones fallidas de este Gobierno municipal, con ordenanzas recurridas (terrazas y movilidad) y cuestionamiento en los tribunales (Cocheras de Cuatro Caminos), lo que evidencia una grave crisis en la gestión de Almeida", ha criticado. "Sucede una y otra vez y en esta ciudad ya no se sabe qué es legal, qué es ilegal, si hay que pagar la tasa, si no, si te la van a devolver, si no te la van a devolver y una ciudad como Madrid no se puede permitir esta inseguridad jurídica", ha concluido.