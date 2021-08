El PSOE-M insiste en que no apoya "un impuesto particular" en la Comunidad de Madrid

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha insistido este lunes en que no apoyan "un impuesto particular" en la Comunidad de Madrid y que tampoco son partidarios de las "falacias del PP" que dicen que hay que bajar impuestos y benefician a "la rentas más altas".

Así lo ha trasladado Jalloul en declaraciones a los periodistas tras su visita al municipio de Brunete, al ser preguntada de nuevo por las palabras del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de que apoyara la sugerencia del 'president' de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, de estudiar un impuesto a las rentas altas para compensar al resto de autonomías por el efecto capitalidad.

"Nosotros no hemos hablado de ningún impuesto particular para los madrileños, no lo apoyamos y se habló de un impuesto teórico. No lo apoyamos en la Comunidad de Madrid ni tampoco la falacia del Gobierno del PP diciendo que hay que bajar impuestos y cuando los bajan benefician a las rentas más altas en detrimento de las trabajadoras", ha zanjado la portavoz sobre esta cuestión.