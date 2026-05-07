El PSOE insiste en que el programa de EMVS para rentas medias "es un filtro social encubierto"

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MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Pedro Barrero ha insistido en su crítica hacia el programa de EMVS Madrid destinado a rentas medias de hasta 47.000 euros al año porque "convierte lo público en un privilegio" y "es un filtro social encubierto".

Será uno de los puntos a abordar este jueves en el consejo rector de la empresa municipal, donde el edil reprochará que las bases del nuevo programa llegarán a la EMVS "a costa de quienes más lo necesitan".

Con este programa "quitan 52 viviendas públicas de la promoción Iberia Loreto I en el distrito de Barajas del sistema general de Adjudicación, de alquiler básico, para adjudicárselas a un programa con rentas de hasta 47.000 euros al año", ha criticado Barrero en un comunicado.

"Esto es un filtro social encubierto porque se quedan fuera las más de 60.000 familias que tienen ingresos de menos de 30.000 euros. Además se exigen cinco años de arraigo, limitan la edad hasta los 50 años, dan un solo mes de plazo para apuntarse a esta promoción y dejan fuera a familias monoparentales o víctimas de violencia de género", ha enumerado el edil.

Barrero tiene claro que "Madrid no necesita filtros sino más vivienda pública y mejor acceso y, sobre todo, que se priorice a quien más lo necesita y no a quien menos dificultades tiene".

PROGRAMA PARA RENTAS MEDIAS

EMVS Madrid ha presentado un nuevo programa de vivienda en alquiler asequible para rentas medias que se pondrá en marcha por primera vez en la promoción Iberia Loreto 1, en el distrito de Barajas y construida por la empresa municipal mediante sistemas industrializados en madera.

Con este programa se busca "ampliar el acceso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible a madrileños con ingresos medios que hasta ahora estaban excluidos de las convocatorias y que no pueden acceder tampoco al mercado libre de alquiler en las condiciones actuales", justificaba la vicealcaldesa, Inma Sanz.

El perfil destinatario cubre "un amplio segmento de población con sueldos medios" para "favorecer la emancipación, la movilidad social y también la estabilidad residencial de jóvenes y familias jóvenes que se quieren quedar en la ciudad".

El actual reglamento de adjudicación de la empresa establece que las viviendas en arrendamiento gestionadas por la EMVS tienen que estar dedicadas a unidades familiares con ingresos de hasta el 3,5 veces el IPREM, "un límite que impedía que algunas personas con ingresos medios pudieran participar", apuntaba Sanz.

A los pisos de las promociones que se destinen a este programa podrán acceder madrileños de hasta 50 años y familias con hijos menores con ingresos por encima de esos 3,5 veces el IPREM, con el límite de ingresos que en cada caso se establezca en función de la protección de la parcela en la que se construya la promoción, que podrá ser de 5,5 o 7,5 veces el IPREM.

Para optar a estos pisos para rentas medias hay que tener entre 18 y 50 años, estar empadronado en el municipio de Madrid con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos o de ocho dentro de los últimos diez años y ningún miembro de la unidad familiar puede haber sido condenado por delitos relacionados con la okupación ilegal, por problemas de convivencia en los últimos cinco años o condenado por impago de rentas.