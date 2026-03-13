PSOE interpondrá una denuncia contra David Pérez ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción

Archivo - Concejal presidente de Hortaleza, David Pérez. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Jorge Donaire ha anunciado que su grupo interpondrá una denuncia en la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción ante lo que entienden una "posible desviación de poder y arbitrariedad" tras denegar el uso de un espacio municipal a la Asociación Vecinal de la Expansión de San Lorenzo.

La entidad vecinal denunciaba este jueves que la Junta del distrito le negó la celebración de un acto por considerarlo "partidista" y criticaban que en el mismo centro cultural, el de la Huerta de la Salud, se fuese a celebrar un acto organizado por el PP, en el que participaba la vicealcaldesa, Inma Sanz.

"Queremos que se investigue si la actuación del concejal se ajusta a los principios de legalidad, transparencia y buen gobierno que deben regir la actuación de cualquier administración pública", ha señalado Donaire en declaraciones remitidas a la prensa.

Así, el edil ha subrayado que el PSOE considera que en la actuación del presidente del distrito podría haber "vulneración" de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, "como la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la participación política, derechos esenciales en toda democracia".

"Negar el acceso a un espacio público a una entidad vecinal sin motivos jurídicos no solo limita la actividad asociativa, sino que también es un mensaje preocupante sobre el uso partidista. No se puede invocar la Constitución mientras se adoptan decisiones que restringen esos mismos derechos", ha criticado Donaire.

Al hilo, ha afirmado que la Junta podría haber interpretado "de manera errónea y restrictiva" el principio de neutralidad de los poderes públicos, "usándolos para impedir la actividad de una asociación vecinal cuya labor es legítima y compatible con la participación ciudadana".

"Creemos que existen indicios suficientes para considerar que el concejal presidente podría haber actuado de forma arbitraria, lo que constituiría una desviación de poder, es decir, utilizar competencias públicas para fines distintos de los que fueron otorgadas", ha reiterado Donaire.

Por todo ello, ha señalado que corresponde a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción ejercer sus funciones y comprobar si hay "un posible caso de fraude o aprovechamiento indebido de la confianza pública".

"El Grupo Municipal Socialista seguirá defendiendo con firmeza la transparencia, la legalidad y el respeto a los derechos de la ciudadanía del tejido asociativo. Los espacios públicos son de todos y no pueden convertirse en herramientas de exclusión o control político", ha zanjado.