El PSOE lanza que Ayuso es una "mala persona" por "equiparar" delincuencia con inmigración: "Es una irresponsabilidad"

Archivo - Las portavoces del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, y en la Asamblea, Mar Espinar. - PSOE DE MADRID - Archivo

Pide atender "las necesidades sociales y de integración" de los migrantes

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha lanzado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es una "mala persona" al "equiparar" delincuencia con inmigración y ha subrayado que hacer esta comparación es "una irresponsabilidad".

Así lo ha expresado este martes ante los medios de comunicación desde El Cañaveral, acompañada por su homóloga en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, donde ha lamentado "profundamente" lo sucedido en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, ha felicitado a la Policía por su "pronta actuación" y ha exigido al PP y Vox "no usar estos acontecimientos que están pasando" para su discurso.

"Yo siempre he defendido que ser buena persona en política tiene que servir para algo y que tener moral en política es muy importante. La señora Ayuso tiene que centrarse en las competencias que ella tiene, que son los centros de inmigrantes y de menores no acompañados, que ejerza esas competencias, que invierta dinero y que acompañe a esas personas a poder acoplarse a la sociedad. Lo que tiene que hacer es acogerles y no rechazarles", ha subrayado.

Espinar ha pedido tener "mucho cuidado con equiparar delincuencia a inmigración" porque es "una irresponsabilidad, pero sobre todo es amoral y es de mala persona". "No había problemas cuando teníamos que recibir a ucranianos. Que diga la señora Ayuso por qué ahora tiene problemas, porque a mí lo único que se me ocurre es que es porque es una racista", ha añadido.

Sobre el reparto de inmigrantes, la portavoz socialista en la Cámara de Vallecas ha recordado que "hay muchísima gente que busca una vida mejor". Ha defendido que España es "un país de acogida y Madrid es una comunidad autónoma de acogida", aunque ha remarcado que "no todas las comunidades tienen la capacidad para acoger al ritmo que lo están haciendo".

"Hay que ser buena persona para estar en política. Hay que saber que la gente que viene aquí no viene a fastidiarnos, viene a buscar una vida mejor y que tenemos capacidad para dárselo. La presidenta lo que tiene que hacer es asumir que está aquí para mejorar la vida de las personas, no la suya, la de su entorno y la de sus familiares", ha subrayado.

De este modo, Espinar ha reclamado "arrimar el hombro" y ha solicitado a la dirigente madrileña que "se olvide de ese discurso racista que está empuñando para decir que no tiene medios". "Hace unos cuantos días decía que sus centros estaban a medio gas, lo confirmaba ella. Que se ponga a trabajar y que ejerza sus competencias", ha zanjado.

MAROTO PIDE "DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS"

Por su parte, Maroto ha trasladado su "solidaridad" con las personas que "lo han perdido todo", a la vez que ha pedido "defender los derechos humanos. Ha criticado que Vox haya convocado esta tarde en Hortaleza una protesta en solidaridad con la víctima de la agresión sexual, una adolescente de catorce años, cerca del Centro de Primera Acogida.

"Hay que exigir a las administraciones competentes, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que atiendan las necesidades sociales y de integración que tienen estos menores no acompañados y el conjunto de población migrante que necesita un estado social. Creo que lo contrario es racismo, racismo institucional y lo hemos visto recientemente en declaraciones tanto del señor Almeida como de la señora Ayuso", ha lanzado.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista ha recalcado que la Madrid "no es una ciudad racista", sino de "acogida y donde por encima de todo se tiene que defender los derechos humanos". Ha indicado que el POSE "va a seguir trabajando para que la convivencia, la integración y la población migrante siga contribuyendo a un modelo de ciudad de acogida".

"Gracias a la población migrante hoy Madrid crece, hoy Madrid es una ciudad que proyecta hacia el futuro y vamos a criticar cualquier discurso racista institucional sobre todo cuando viene de un alcalde o una presidenta que tendrían que ejercer sus competencias en materia de política de migración y lo que hacen es desentenderse porque lo único que buscan es hacer una confrontación al Gobierno de España, que sí que está atendiendo esos puentes para que la población migrante sea parte de nuestro modelo de país, de región y de ciudad", ha concluido.