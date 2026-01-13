PSOE lleva a Fiscalía el derribo del edificio del restaurante Baobab en Lavapiés para frenar "un atentado patrimonial"

Archivo - La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y el portavoz socialista de Urbanismo, Antonio Giraldo - DIEGO VÍTORES (PSOE) - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid para intentar frenar el derribo "inminente" de dos edificios históricos en la calle Cabestreros (Lavapiés), entre ellos el del antiguo restaurante Baobab, y evitar así "un atentado patrimonial".

Para el concejal Antonio Giraldo, son inmuebles con un "alto valor", testigos del siglo XVII y de "una ciudad distinta, el Madrid de la Villa y el Madrid de los Austrias", cuya conservación ha sido "ignorada" por el Ayuntamiento.

Se refiere así al escrito remitido el pasado 9 de enero al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que el PSOE expone la historia de esta construcción y su importancia histórica.

"El Grupo Municipal Socialista ha accedido a documentación original y fidedigna recopilada desde varias fuentes, entre las que están el Archivo de Villa, que acreditan la antigüedad del edificio existente como anterior a 1752". El concejal apunta incluso que, "con alta probabilidad", existía "ya en 1656, momento en que es recogido en el propio plano de Pedro de Teixeira fechado en 1656".

Por ello, en el escrito, firmado por Giraldo, se pide "la suspensión cautelar de cualquier actuación que pueda afectar a la integridad del edificio" y proceder a "ordenar un estudio que acredite definitivamente la antigüedad y valor de la edificación existente", así como "valorar la pertinencia de su inclusión en el catálogo de edificios protegidos".

"Lamentablemente, el Ayuntamiento de Madrid ha ignorado nuestra petición de que por favor se paralice el derribo que puede ser inminente en los próximos días o incluso horas y no hemos tenido otra opción que acudir a la justicia para intentar detener este atentado", ha trasladado.

En este sentido, el edil ha señalado que los poderes públicos tienen "el deber de garantizar la conservación y la puesta en valor" del patrimonio arquitectónico y cultural. "Tal y como dice el artículo 46 de nuestra Constitución", ha añadido.

Por ello, en su escrito ante la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE pide la suspensión "de manera urgente e inmediata" de "toda acción que pueda poner en riesgo la integridad de los dos edificios" ya que podría dar como resultado "la pérdida irreparable para el patrimonio cultural" de la ciudad.

"Si el Ayuntamiento de Madrid no va a hacer nada, nosotros intentaremos hacer por todos los medios todo lo que esté en nuestra mano para preservar esta parte de la historia de Madrid" ha zanjado Giraldo.