PSOE Madrid Ciudad hace suyo el 'No a la guerra' y llama a instituciones a sobreponer el interés general al partidismo

Archivo - La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, también secretaria general de PSOE Madrid Ciudad - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

PSOE Madrid Ciudad, con Reyes Maroto al frente, hace suyo el 'No a la guerra' con una resolución en la que llama a instituciones y partidos políticos a "actuar con responsabilidad evitando posiciones que favorezcan la escalada o la vulneración del derecho internacional, situar el interés general por encima de cualquier cálculo partidista y contribuir desde la unidad a la defensa de la legalidad internacional, la protección de la población civil y la construcción de soluciones diplomáticas duraderas".

La organización madrileña reafirma su "compromiso con la paz, la legalidad internacional, el respeto a los derechos humanos y el multilateralismo como instrumentos fundamentales para la resolución de conflictos", recoge la resolución que ha sido aprobada este sábado en el comité que PSOE Madrid Ciudad está celebrando cuando se cumple un año de la llegada a la Secretaría General de Reyes Maroto, un cónclave con la apertura del ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea, José Manuel Albares, y de la secretaria de Organización de PSOE-M, Pilar Sánchez Acera.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europan Press, expresan el apoyo a las iniciativas del Gobierno de España orientadas a la desescalada del conflicto y a la búsqueda de soluciones diplomáticas.

En ella condenar el régimen de Irán "por las vulneraciones de derechos fundamentales de su ciudadanía, especialmente de las mujeres iraníes". El PSOE Madrid Ciudad hace un llamamiento a toda la sociedad madrileña para "defender activamente la paz, alzar la voz frente a cualquier vulneración del derecho internacional y rechazar la escalada bélica como forma de resolver los conflictos, reafirmando el compromiso cívico con los valores democráticos, la solidaridad entre los pueblos y la convivencia pacífica, porque la defensa de la paz es también la defensa del bienestar y la seguridad de la ciudadanía".