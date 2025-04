PSOE de Madrid participa en la manifestación por la vivienda contra un PP "que prima los intereses inmobiliarios"

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las portavoces del PSOE en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar y Reyes Maroto, respectivamente, junto a otras cargos públicos del partido y militantes han participado este mediodía en la manifestación por el derecho a la vivienda que recorre varias calles del centro de la capital, y en la que han criticado las políticas del Partido Popular.

"Estamos nuevamente apoyando a las asociaciones vecinales, sindicatos y también al conjunto de la sociedad madrileña en una nueva reivindicación para que se garantice el derecho a la vivienda en esta ciudad. La política de vivienda del PP es una política que prima los intereses inmobiliarios frente al interés al derecho a la vivienda, ignora la emergencia habitacional y cronifica la pobreza", ha señalado al inicio de la marcha la portavoz municipal, Reyes Maroto.

Según ha desgranado, en la ciudad hay más de 15.200 viviendas turísticas ilegales "y, por lo tanto, el que no se cierren estas viviendas hace que el señor Almeida sea un colaborador necesario de la ilegalidad en esta ciudad, que expulsa a los vecinos, que cronifica la pobreza y que en definitiva el señor Almeida prima los intereses inmobiliarios frente al interés de los vecinos y vecinas de Madrid".

Por su parte, Mar Espinar ha asegurado a los periodistas que comparte la preocupación que tienen los ciudadanos al no poder acceder a una vivienda. "No puede ser que o bien no les llegue la nómina o que tengan que emplear un gran porcentaje de su nómina para poder acceder a una vivienda", ha indicado.

"El Gobierno de España ha hecho su parte, ha creado una ley que permite que se puedan topar los precios, que tengan más ayudas y ahora le toca a las comunidades autónomas del Partido Popular que se han declarado insumisas hacer su trabajo. Les recuerdo que les pagan para solucionar problemas", ha añadido la parlamentaria socialista.