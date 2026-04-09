PSOE y Más Madrid piden prorrogar la investigación al novio de Ayuso por presunta corrupción en negocios

Archivo - La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y Más Madrid han solicitado al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid la prórroga de seis meses en la instrucción de la pieza separada que investiga la presunta comisión de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por supuestas irregularidades en operaciones empresariales vinculadas a Alberto González Amador.

En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la acusación popular solicita que se acuerde la prórroga desde el fin de la acordada por el auto de 23 de octubre de 2025, dándose impulso procesal a las actuaciones y acordándose la práctica de la prueba solicitada por las acusaciones.

Las acusaciones argumentan que la investigación permanece prácticamente paralizada desde octubre de 2025, con pruebas clave aún pendientes, como un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El foco del caso está en la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida en 2020 por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros. Según el escrito, el valor de la operación resulta "difícil de justificar", ya que meses antes participaciones de la misma sociedad se habían vendido por cantidades muy inferiores.

Las acusaciones sostienen que podría tratarse de un "pago encubierto" relacionado con la obtención de contratos o beneficios empresariales, especialmente en relación con compañías como Quirón Prevención.

NUEVAS DILIGENCIAS SOLICITADAS

Entre las actuaciones que se piden destacan la declaración como investigado de Fernando C. M., directivo de Quirón Prevención y figura clave en las relaciones empresariales investigadas. También se solicita la testifical de Emilio C. H., responsable de grandes cuentas en la misma compañía.

Además, esta parte solicita que se remita oficio a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para la Investigación de las relaciones societarias y económicas, entre las personas relacionadas con los hechos y traslado a la UCO.

Igualmente, consideran esencial para la investigación por parte de la UCO que se efectúe averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial del investigado González Amador y sus sociedades (Masterman y Maxwell), así como de Gloria C. F., y Fernando Javier C. relativo al periodo comprendido entre los años 2016 hasta la actualidad.

"Y con el resultado de dicha averiguación se remita oficio a las entidades bancarias para que se aporten los movimientos de cuentas, así como a los Registros de la Propiedad de las propiedades que se hallasen para que aporten las correspondientes notas simples", señala.

Según el escrito, estas diligencias son "esenciales" para esclarecer posibles vínculos económicos entre los implicados y determinar si existió un entramado societario para canalizar operaciones irregulares.

Las acusaciones subrayan que la causa aún se encuentra en una fase "muy inicial", con múltiples pruebas pendientes y posibles nuevas líneas de investigación abiertas. Por ello, consideran imprescindible ampliar el plazo de instrucción para evitar que el procedimiento quede inconcluso.