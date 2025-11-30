PSOE, MM y Vox no consiguen "cuotas municipales asequibles" en los polideportivos de colaboración público-privada

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSOE, Más Madrid y Vox, la oposición al completo en el Pleno de Cibeles, no han conseguido en la última sesión el compromiso para que se hagan prerreservas de "cuotas municipales asequibles" en los contratos públicos-privados para la gestión de polideportivos municipales, especialmente en los que funcionan mediante concesión.

La edil socialista María Caso ha alertado en la última sesión del Pleno de "las consecuencias del mal estado de las infraestructuras deportivas", que se traducen en su "colapso". "Sólo en los últimos días, seis instalaciones cerradas por deficiencias serias, sin agua caliente ni calefacción, cinco piscinas cubiertas registrando niveles de humedad y de CO2 superiores a los que establece la normativa, 27 centros deportivos con la ITE (Inspección Técnica de Edificios) desfavorable", ha enumerado.

Caso no comparte las que considera declaraciones grandilocuentes del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, cuando describe a Madrid como "una de las capitales mundiales del deporte". "¿Una capital mundial del deporte deja de un día para otro a decenas de miles de ciudadanos sin su actividad deportiva diaria por pura falta de mantenimiento?", ha preguntado al PP.

"¿Le parece compatible con ser una capital mundial del deporte que sus socorristas estén trabajando expuestos a niveles de humedad y de CO2 superiores a los que marca la normativa poniendo en riesgo su salud? ¿De verdad piensa que una capital mundial del deporte dejaría que cada día sus operarios convivieran con goteras, con ruido, con polvo, con frío, sin agua caliente durante las ocho horas de la jornada laboral? No, eso es ser la capital de la vergüenza en la gestión deportiva", ha lanzado la concejala del PSOE.

La socialista ha reclamado un Madrid "para la mayoría", la que no va a partidos como los de la NFL, una ciudad que "dignificara la labor de los profesionales que hacen posible la práctica deportiva", además de un plan de adecuación de infraestructuras deportivas municipales "para que por lo menos aprueben la ITE".

LAS QUEJAS LAS FIRMAN EL 0,002% DE LOS USUARIOS

La concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, ha cargado contra la "demagogia" de la izquierda y para sustentar su crítica ha apuntado que Madrid "es la ciudad española que más centros deportivos tiene, 80, y más instalaciones deportivas básicas, 544, además de la que tiene más usos deportivos tenemos, 23 millones".

En 2025 y hasta la fecha, el Ayuntamiento de Madrid ha recibido 8.900 quejas en materia deportiva, lo que viene a ser "el 0,002 de los usuarios", que le dan a los servicios deportivos un sobresaliente con una nota de un 9,07.

Cea ha cifrado que desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde de Madrid se han destinado más de 150 millones a nuevos equipamientos desde el área de Obras, "récord histórico en este Ayuntamiento, como también es un récord histórico los más de 300 millones de euros invertidos en el mantenimiento de las instalaciones". Sonia Cea también contestó a las críticas del PSOE reconociendo que hay "incidencias" que se trabaja por subsanar.

En cuanto a las ITE, la 'popular' ha aclarado que más de la mitad de los centros no la tienen que pasar por tener menos de 30 años y del resto hasta la fecha "solo el 3% son desfavorables". "Ya se están realizando las obras pertinentes", ha informado. El 'no' a la proposición del PSOE vino también porque desde el área defienden que "los técnicos de Madrid Salud protegen debidamente la salubridad de las piscinas y de sus trabajadores".

MÁS QUEJAS

Desde Vox, Fernando Martínez Vidal ha recordado a Cea que en la última reunión de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones "la directora general reconoció oficialmente que sólo en el primer semestre de este año las quejas por el mal funcionamiento de las instalaciones deportivas suponen el 18% de las llamadas, un 50% más que el año anterior, y son hoy la segunda preocupación de los madrileños, únicamente superada por el medio ambiente y la falta de limpieza y por encima de los problemas de la movilidad".

Vox ha coincidido con el PSOE en el alegato por el deporte base porque Madrid "no son sólo los Open de Tenis, el golf, la hípica, la liga de fútbol americano o la fórmula 1, todos ellos muy buenos para la ciudad".

El edil presentó una enmienda in voce en el Pleno, aceptada por el PSOE, para instar al Gobierno municipal a garantizar que en todos los contratos de colaboración público-privada de gestión de polideportivos de titularidad municipal se preserven cuotas municipales asequibles para los ciudadanos. La moción no salió adelante por el rechazo de los votos mayoritarios del PP.

La concejala de Más Madrid Mar Barberán se unió al resto de las formaciones de la oposición para reprochar "la dejadez, la desidia, y el desinterés del equipo de Gobierno por un servicio público más como es el deporte", que supone tanto como "el abandono de los barrios". "Ponen el foco en el deporte como atractivo turístico, en los grandes eventos deportivos", ha criticado, para demandar instalaciones deportivas "en condiciones dignas y seguras, que es justo lo que no se encuentran".

"Y esto quizás es premeditado porque están pensando que se caiga todo esto a trozos para poder privatizar", ha insinuado Barberán. "Madrid no necesita más atractivos turísticos. Madrid necesita más deporte base, más deporte público", ha sostenido.

Sonia Cea ha replicado que "este Ayuntamiento dedica 11 millones de presupuesto a patrocinios deportivos y 13 al fomento del deporte base, un 30% más de lo que la izquierda dedicaba", a lo que ha sumado que "un solo evento como el NFL ha supuesto para Madrid un retorno de más de 100 millones de euros".

"Somos la única ciudad del mundo en la que la oposición boicotea sus eventos deportivos poniendo en peligro la seguridad de los deportistas, como ocurrió en la Vuelta de España", ha lamentado la concejala delegada del área.