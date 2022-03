El PSOE no entiende que BiciMAD no llegue a la ZBE de Plaza Elíptica y critica el bus lanzadera, que sólo ha sido "humo"

"No se ha notado para nada esta ZBE en Plaza Elíptica", advierte Mar Espinar

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, no entiende que BiciMAD no llegue a la ya zona de bajas emisiones (ZBE) de Plaza Elíptica, para pasar a criticar el proyecto piloto de bus lanzadera entre este punto y el centro comercial Islazul porque no ha sido más que "humo".

Acompañada por los ediles Ignacio Benito, Álvaro Vidal y Pedro Barrero, además de por asociaciones y vecinos de la zona, Espinar se ha interesado por este proyecto piloto, que arrancó el 1 de septiembre y que concluyó ayer, con el que se pretendía fomentar el transporte público desde uno de los puntos negros de la ciudad.

La socialista ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, de "vender humo, tanto metafórico como literal". "Ya los vecinos les dijeron que no tenía mucho sentido" y el resultado ha sido que "no ha sido utilizado por la gente", ha aseverado.

Los socialistas han asegurado que nunca se llegó a poner en marcha de 6 a 9 horas, como estaba comprometido, y desde las 9 horas, según datos que les han aportado los vecinos, "se ha usado una media de un viajero por viaje: la lanzadera hacía 60 viajes, la media es de 65 personas usando ese transporte".

"Nos parecen muy bien estos proyectos pilotos para mejorar la calidad medioambiental de la ciudad, que lo necesita y mucho, pero para ser serios se necesitan estudios técnicos que indiquen los caminos. El problema es que sólo están a la venta de titulares y no se fijan en el problema real", ha cuestionado la portavoz del PSOE.

"¿A QUÉ ESPERA EL GOBIERNO PARA TRAER BICIMAD AQUI?"

Mar Espinar también se ha preguntado "por qué no está BiciMAD en Plaza Elíptica si ya es Zona de Bajas Emisiones. "¿A qué espera este Gobierno para traer BiciMAD aquí?", ha insistido.

Preguntada por el funcionamiento de la zona de bajas emisiones, la edil ha trasladado lo que los vecinos le cuentan, que se resume en "ruido y colapso en las calles". "No se ha notado para nada esta ZBE en Plaza Elíptica pero para que se empiece a notar hay que hacer una apuesta clara por el transporte público", lo que le ha llevado a insistir en la ausencia de BiciMAD.

En cuanto a la ampliación hasta el 1 de mayo del periodo de avisos en Madrid Zona de Bajas Emisiones, que limita progresivamente el acceso y circulación a los vehículos más contaminantes en la capital, la portavoz del PSOE ha contestado que es un ejemplo de "cuando las cosas se hacen como el PP, sin estudiar la solución a largo plazo para la ciudad".

Y todo porque "no tienen un modelo claro de movilidad al estar muy sujetos por Vox". Espinar ha detallado que Carabante informó a los portavoces del área de todos los grupos de esta decisión y a ninguno "les pareció mal que se retrasara".

Se llega a esta situación, en palabras de Mar Espinar, porque "este Gobierno no ha hecho una campaña de comunicación e información razonable". Los socialistas abogan por que "se haga y después se empiece a multar".