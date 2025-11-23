PSOE pedirá en Cibeles más promoción para el cómic con un premio, más comictecas y una muestra sobre 'Revista Madriz'

Archivo - Presentación de la inauguración del mural por el I Día Oficial de Francisco Ibáñez, a 14 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno de Cibeles de este martes una proposición para pedir más promoción para la novela gráfica en Madrid con la creación de un nuevo 'Premio del Cómic', más comictecas y la puesta en marcha de una exposición dedicada a la 'Revista Madriz'.

La iniciativa será presentada por el concejal socialista Jorge Donaire tras mantener varias reuniones con los establecimientos que componen el Barrio del Cómic, la 'meca' de la novela gráfica que concentra el noveno arte en torno a la Plaza de la Luna, muy cerca de la Gran Vía madrileña.

Así, en primer lugar, el socialista instará al Área de Cultura, Turismo y Deporte a "potenciar y promocionar" este proyecto a través de acciones que amplíen su interés cultural, especialmente por el día del Cómic y del Tebeo, en colaboración con las tiendas de la zona.

Además, según han señalado fuentes del Grupo Municipal Socialista a Europa Press, Donaire propondrá distintas medidas para brindar apoyo al sector, como la creación de un 'Premio del Cómic' en Madrid para el año 2026 y la puesta en marcha --en la colaboración del Gobierno regional-- de una exposición dedicada a la 'Revista Madriz', editada entre 1984 y 1987 por el Ayuntamiento.

Asimismo, el PSOE buscará el apoyo de los grupos de Cibeles para instalar placas conmemorativas en los edificios donde residieron tres referentes del cómic: Alfonso Azpiri (C/ Carnicer 10, en Tetuán), Manuel Vázquez (Plaza de los Carros 3, en Centro) y Purita Campos (C/ Añastro 9, en Hortaleza).

Igualmente, el edil propondrá la ampliación del número de comictecas a toda la Red de Bibliotecas municipales, y promover, dentro de las competencias municipales, la compra de al menos un 50% de cómics de producción nacional y de autoras y autores españoles.

UN BARRIO DEDICADO AL CÓMIC

El 'Barrio del Cómic' (https://elbarriodelcomic.com/) es punto de encuentro de los aficionados al cómic, el manga, la literatura de fantasía, el gaming, la ciencia ficción y la novela gráfica. Un mapa ubica las distintas tiendas que lo componen, la mayoría distribuidas en la calle de La Luna y la calle de la Estrella.

En concreto, en esta iniciativa participan Elektra (San Bernardo, 20), Hobby Converters Estrella (Estrella, 20), Omega Center (Estrella, 20), Atlántica 3.0 (Estrella, 10), Cosmonauta (Libreros, 8), Atom Cómics (Luna, 6) y Metrópolis (Luna, 11).

Igualmente, en el mapa también se encuentran Hobby Converters Luna (Luna, 20), Otaku Center (Luna, 24), Atléntica Juegos (Luna, 6), Next Level (Tudescos, 4), Generación X Puebla (Puebla, 15) y Kaoto Store (Barco, 18).

Cerca de este barrio dedicado al cómic, el mapa también recomienda visitar Katoyaki Japón (calle de la Madera, 35), Los 3 Hermanos de Moriarty (Calle de la Palma, 21), Generación-X Tirso (Conde de Romanones, 3) o Atom Cómics Calle (Fuencarral, 134), entre otros establecimientos.