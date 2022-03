PSOE pedirá a la Mesa que reconsidere su rechazo a la comisión de contratos y Más Madrid y UP la volverán a registrar

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid pedirá a la Mesa de la Asamblea que reconsidere su rechazo a la Comisión de Investigación para analizar los procesos de contratación celebrados mediante la tramitación de emergencia y relacionados con la Covid-19 registrada por los partidos de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos).

Por su parte, Más Madrid y Unidas Podemos han trasladado en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que seguirán intentándolo y volverán a registrar la comisión.

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, no entiende por qué el PP tiene "tanto miedo a que se estudie lo sucedido si tan seguros están de las versiones que han dado". Por ello, van a presentar un amparo a la Mesa de la Asamblea, ya que no entiende que "se paralice" por parte del PP alegando que no tiene que ver con materia autonómica.

Así, presentarán este amparo y, después, a partir de ahí decidirán si se suman a registrar de nuevo otra comisión en este sentido o no. En cuanto a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, Lobato ha asegurado que siguen estudiando las nuevas informaciones que aparecen "cada día" y que la recopilarán para trasladarla a la Fiscalía y ampliar la denuncia.

Por su parte, la portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor, ha lamentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les haya "engañado" con las explicaciones sobre el contrato de su hermano, por lo que van a seguir "insistiendo en que haya una comisión y dilucidar lo que ha pasado para conocer en detalle el uso de la contratación de emergencia en la Comunidad de Madrid".

"El PP podrá seguir buscando excusas, pero la realidad es que esa comisión se debe llevar a cabo. Nuestro equipo jurídico sigue investigando los contratos y cuando recabemos toda la información acudiremos a los tribunales, por supuesto", ha zanjado.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha criticado que la presidenta se siga "escondiendo" y que no quiera "dar la cara de por qué su entorno familiar se ha llevado presuntas mordidas en adjudicación de contratos".

Así, ha insistido en que se haga una auditoría externa independiente que "pase el algodón" sobre lo que considera que es "la punta del iceberg". Por eso, van a colaborar con la Justicia y ha dicho que no descartan "ninguna vía de ampliación" de la denuncia en la Fiscalía. También, ha avisado de que no dejarán de tratar de impulsar la comisión de investigación para "levantar alfombras y saber lo que ha pasado".

PP NO QUIERE "CACERÍAS" Y VOX NO ENTIENDE EL OBJETO DE LA COMISIÓN

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha defendido que se abstuvieron frente a una comisión de la que no entienden el objeto, cuando ya hay una sobre vigilancia de las contrataciones. "Ahora no procede, si las cosas evolucionan en un futuro ya veremos lo que pasa en esta Cámara. La Justicia está trabajando y tenemos que respetar todos loa presunción de inocencia", ha esgrimido.

Para el portavoz del PP, Alfonso Serrano, esta comisión estaba planteado con "muchísimos juicios de valor" y ha asegurado que no tienen "ningún tipo de miedo al respecto". "Lo que no vamos a hacer desde el PP es apoyar una cacería personal de la presidenta, para eso que no cuenten con nosotros", ha lanzado.