PSOE pedirá un Pleno extraordinario en Cibeles sobre vivienda tras rechazarse la urgencia de su iniciativa este martes

La bancada del PSOE muestran carteles de "Se vende" durante una sesión ordinaria del pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista solicitará un Pleno extraordinario en Cibeles para abordar la emergencia habitacional después de que este martes en sesión ordinaria no saliera adelante la urgencia de su iniciativa, al igual que la de Más Madrid, ambas relativas a la vivienda.

"Si el PP ha impedido debatirlas hoy, tendrá que hacerlo en un Pleno extraordinario", ha afirmado la portavoz socialista, Reyes Maroto.

Según recoge el PSOE en un comunicado, la propuesta --la misma que llevó este martes a Cibeles de urgencia-- plantea un plan extraordinario municipal que movilice, en un máximo de tres meses, las viviendas municipales vacías susceptibles de adjudicación, con prioridad para las destinadas a emergencia residencial.

También incluye un protocolo para coordinar los servicios sociales, el asesoramiento jurídico y la mediación desde que el Ayuntamiento conozca un procedimiento de desahucio que afecte a una familia vulnerable.

"Hoy hemos tenido que escuchar al alcalde arrogarse un mérito que no le corresponde por el desenlace del desahucio de Maricarmen y, en ese mismo Pleno, el PP se ha negado siquiera a debatir medidas que sí dependen directamente del Ayuntamiento", ha reprochado Maroto.

Para el PSOE, la posición mantenida hoy por el PP demuestra que "no ha entendido el mensaje que está llegando desde la calle". "Miles de personas llevan días reclamando desde la Puerta del Sol soluciones ante la crisis de vivienda. Nosotros sí hemos tomado nota de ese grito y por eso hemos llevado al Pleno medidas concretas. Si el PP ha impedido debatirlas hoy, tendrá que hacerlo en un Pleno extraordinario", concluye la socialista.

El Reglamento Orgánico del Pleno establece que una sesión extraordinaria debe celebrarse si la solicita al menos una cuarta parte del número de miembros de la Corporación. En el Ayuntamiento de Madrid, formado por 57 concejales, ese mínimo es de 15 firmas.

El grupo socialista cuenta con 11 ediles, por lo que necesitaría el apoyo de al menos otros cuatro para presentar la solicitud por esta vía. Una vez solicitada conforme al reglamento, la sesión no puede demorarse más de 15 días hábiles.