El PSOE pedirá a la UE que se pronuncie sobre si las "prácticas" en el Hospital de Torrejón vulneran la normativa

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Eurodiputados socialistas solicitarán a la Comisión Europea que se pronuncie sobre si lo sucedido en el Hospital de Torrejón vulnera la normativa sanitaria de la Unión Europea a raíz de unos audios en los que un alto directivo emplazaba a rechazar pacientes o prácticas "no rentables".

En un tuit colgado en la red social 'X', los socialistas parlamentarios señalan que "el rechazo de pacientes 'no rentables' del Hospital de Torrejón es vergonzoso" y adelantan que pedirán a la UE que se pronuncie sobre estás prácticas.

La polémica referida al Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por Ribera Salud, se destapó tras salir a la luz el audio en el que su CEO, Pablo Gallart, instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid recalcó este miércoles que no ha detectado hasta el día de hoy "ningún incumplimiento" por parte de la empresa gestora del Hospital de Torrejón de Ardoz en cuanto a "las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público" pero remarcó que "adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder".

Sobre este asunto ya hay una denuncia ante la Fiscalía de Madrid para que se investiguen presuntas irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón, administrado por la concesionaria Ribera Salud, así como la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid.

La denuncia, interpuesta por un abogado madrileño, se fundamenta en la existencia de grabaciones internas en las que "un alto directivo del grupo habría impartido instrucciones destinadas a reducir actividad asistencial, incrementar listas de espera y supeditar decisiones clínicas a criterios económicos".