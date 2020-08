PSOE pide a Almeida que recapacite y se acoja al acuerdo de FEMP para que lleguen a Madrid 500 millones a fondo perdido

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha pedido este lunes al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y también a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que "rectifiquen y recapaciten" y se acojan al acuerdo sobre financiación municipal alcanzado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno de España para que lleguen a la capital 500 millones "a fondo perdido".

En una rueda de prensa celebrada esta mañana, el portavoz socialista madrileño, Pepu Hernández, se ha mostrado "preocupado" por el rechazo mostrado por ambos a este acuerdo "para tratar de solucionar un problema en una situación de emergencia". "Seguimos estando en ella y esta situación que propone la FEMP quizá no sea la mejor, pero no tenemos tiempo. Por lo tanto, sí es la mejor en el tiempo, una oportunidad en el tiempo extraordinaria. Su rechazo significaría un perjuicio para los ciudadanos de Madrid, para su recuperación", ha dicho.

Sus cálculos apuntan a que Madrid sería la más beneficiada del país con este acuerdo. "Pero nada le está viniendo bien. Es el gataflorismo puro, que no están de acuerdo ni con una cosa ni con su contraria. Es decir no porque no. Es una cuestión partidista que puede perjudicar a los madrileños", ha insistido.

Hernández ha tildado de "faso y mentira" que el Gobierno central expropie dinero a los ayuntamientos para conseguir financiación. "Es un dinero que se puede ir utilizando. Se han cambiado cuestiones de la Ley Montoro en la que se creaban una serie de reglas y esta es una posible y buena solución", ha apuntado.

"Esa es una situación de emergencia y tienen la obligación de explicarnos por qué rechazan esta posibilidad para Madrid cuando se pueden obtener directamente casi 500 millones de euros casi. Están haciendo una confrontación con el Gobierno sin tener ningún tipo de argumento. Nos gustaría escucharlos si los tienen, pero creo que no. Es simplemente una oposición. Es decir no por decir no y sin otro tipo de explicación, que nos deben a todos los madrileños", ha proseguido el portavoz municipal.

ENMA LÓPEZ: "LA MAYOR INYECCIÓN DE LIQUIDAD MUNICIPAL DESDE 2008"

Por su parte, Enma López, concejal socialista y miembro de la comisión de Hacienda y de Economía del Ayuntamiento, ha asegurado que el acuerdo de la FEMP y el Gobierno de la Nación es "un grandísimo acuerdo para Madrid, algo que se demuestra con cifras". "Hemos escuchado muchas mentiras en este mes sobre este acuerdo, que es histórico, que mete una inyección de liquidez en los ayuntamientos desde 2008", ha añadido.

Como Hernández, se pregunta cómo pueden hablar de expropiación si su firma es voluntaria. "Nosotros sí creemos en el municipalismo y por eso cada uno de los ayuntamientos decide quién quiere hacer con sus remanentes, que es recibir hasta el 150 por ciento de lo que aporten o si prefieren seguir por la vía de los superavits", ha explicado.

Otra de las "grandes mentiras", ha explicado López, es que el Estado quiera quedarse con el dinero de los ayuntamientos. "Esto es falso porque no solo van a devolver el 100 por ciento de los remanentes que van a dar al Estado, sino que el Estado pone a los ayuntamientos 5.000 millones de euros más para financiar todos los gastos por culpa de la pandemia. No solo no se queda con el dinero, sino que absorbe ese déficit y aporta nuevos recursos, asumiendo los tipos de interés negativo", ha indicado.

La concejal socialista ha agregado que el Ayuntamiento de Madrid, por tener esos remanentes en el banco, "debido a la Ley Montoro", tiene que pagar 6 millones de euros a los bancos para que les guarde ese dinero. Firmando ese acuerdo, se ahorraría ese gasto, añade.

Además, ha resaltado que el acuerdo cumple con la ley de estabilidad presupuestaria y está respaldado por la Abogacía del Estado. "Cualquier otra solución no cumplía con este requisito y el Estado no puede aprobar normas ilegales. Se podría hacer de otra manera pero necesitaríamos años y no tenemos esos años porque tenemos que hacer las cosas bien y no podemos entretenernos", ha advertido.

Enma López también ha aludido al fondo de entre 275 y 400 millones de euros que el Gobierno central pondrá a disposición de los municipios para financiar el déficit en el transporte público que ha generado para sus arcas públicas las drásticas caídas en su uso por la pandemia.

Además, si Madrid no entra en ese acuerdo no podrá ser beneficiada de los fondos europeos para la recuperación, 140.000 millones, 73.000 a fondo perdido. El acuerdo también prorroga el uso de superávit de 2018 a 2021 porque "no ha habido tiempo para ejecutar correctamente las inversiones financieramente sostenibles", señala.

La edil socialista destaca que con estas medidas se suprime la regla de gasto para 2020 y no será necesario un plan económico financiero, "pese a que han incumplido la regla de gasto anterior año y así se evita que el Ayuntamiento entre en una situación complicada el año posible".

Por otro lado, la concejal destaca que el Ayuntamiento con ese dinero podrá invertir, frente a las quejas lanzadas por el alcalde en este sentido, en agenda urbana, "que es prácticamente todo en una ciudad"; movilidad sostenible; transición económica; cultura; deportes; y servicios sociales, "que tanta falta han hecho estos meses y que seguirán haciendo".

"El mes pasado negociábamos los acuerdos de la Villa. Lo trataron como un acuerdo ejemplar porque cinco partidos pactamos más de 500 medidas para superar la crisis. Decíamos que sin financiación sería imposible cumplirlas. Hoy el Gobierno de Sánchez nos pone en la mesa 500 millones de euros y Almeida se opone. Son 500 millones de euros a fondo perdido, a mayores", ha reiterado.

Enma López ha manifestado que Madrid tiene 1.160 millones de euros de remanentes "y lo único que tiene que hacer el Ayuntamiento es comprometerse con el Gobierno de España en poner a disposición estos fondos cuando se lo pida, que será el año que viene; pero ya octubre ya recibiríamos parte de esos 500 millones".

"Además, otros casi 50 millones del fondo de transporte, más 6 millones de ahorro en comisiones bancarias, devolución del total de lo aportado y utilización del superávit de 2019, que este año son 549 millones. Es una oleada de millones", ha detallado.

En conclusión, la munícipe socialista ha remarcado que Madrid es la ciudad más beneficiada con este acuerdo, "tanto en términos absolutos y relativos. Nos gustaría que Almeida y Villacís saliera y explicara a todos los madrileños por qué está en contra de este gran acuerdo para Madrid; y saber qué opina Vox y Más Madrid. "Tenemos hasta el 15 de septiembre para comprometernos en participar en este histórico acuerdos y confiamos que Almeida recapacite o rectifique", finaliza.