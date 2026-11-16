PSOE pide amparo a Almeida tras una tensa comisión en la que Gómez-Angulo (PP) espetó "se viene llorada" a una edil

Momento de la sesión de la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado amparo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras una tensa Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad marcada por los reproches, las interrupciones y las continuas llamadas al orden, en la que su presidenta, Paula Gómez-Angulo (PP), ha llegado a espetar a la concejala socialista María Caso que "se viene llorado de casa" y a plantear la suspensión de la sesión.

La tensión se ha producido durante una pregunta sobre el deterioro de las escuelas infantiles y colegios públicos de la capital, cuando Caso ha acusado a los concejales del PP de reírse mientras denunciaba deficiencias en distintos centros educativos, como goteras, desprendimientos de techos, humedades y problemas de seguridad.

"Ustedes se siguen riendo, ya se rieron en la comisión pasada y se siguen riendo", ha reprochado la socialista, que también ha recuperado su enfrentamiento con Andrea Levy en la sesión del pasado octubre, cuando la acusó de realizar un gesto insinuando que estaba "loca".

Ante estas alusiones, Gómez-Angulo ha salido en defensa de su compañera de partido. "No se lo voy a consentir porque está aludiendo a una concejal que está tranquilamente trabajando y que no está haciendo nada. Entonces ya la obsesión con la señora Levy me empieza a preocupar", ha respondido la presidenta.

El enfrentamiento, lejos de terminar con la intervención de Caso, se ha reavivado durante la respuesta de la coordinadora general de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, Raquel Muros. En ese momento, la socialista ha reprochado a la presidenta que no interviniera después de que, según ha denunciado, se la llamara "niñata".

Acto seguido, Gómez-Angulo se ha dirigido de nuevo a la socialista con un "señora Caso se viene llorado de casa, ¿eh?", antes de insistir en que no había presenciado lo que se estaba denunciando.

Las interrupciones han continuado hasta el punto de que Gómez-Angulo ha tenido que reclamar silencio en repetidas ocasiones a distintos miembros de la comisión. "¿Qué hago? ¿Suspendo la sesión?", ha llegado a plantear para calificar lo sucedido como "un espectáculo lamentable".

"Es lamentable por parte de todos", ha insistido, antes de reclamar "un poco de decoro, de educación y de respeto" y tratar de retomar el orden del día.

MÁS MADRID AFEA LAS FORMAS DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

La tensión se ha trasladado al siguiente punto de la comisión, cuando la concejala de Más Madrid Mar Barberán ha aprovechado su intervención para censurar lo sucedido y exigir respeto a la labor de fiscalización de la oposición.

"Quiero aprovechar esta primera parte para pedir al equipo de Gobierno que guarde respeto hacia la labor de control y seguimiento de la oposición, tanto en las formas como en el fondo, en lo que se dice y en las expresiones y gestos, porque esto es una provocación continua", ha manifestado.

Del mismo modo, Barberán ha asegurado que lo ocurrido le parecía "una barbaridad" y ha dirigido también sus reproches a la propia Gómez-Angulo. "Pido a la Presidencia el respeto también oportuno, porque expresiones como 'aquí se viene llorada', desde luego están fuera de lugar", ha zanjado.

La sesión ya había registrado momentos de bronca durante una pregunta anterior de la socialista Ana Lima sobre las reivindicaciones de los trabajadores de los servicios sociales municipales, que ha derivado en un intercambio de reproches con el delegado del Área, José Fernández (PP).

El delegado ha acusado a Lima de aparcar su vehículo particular en una reserva oficial sin autorización durante una protesta de trabajadores y le ha reprochado haber borrado de la red social 'X' una fotografía con el exministro Óscar Puente. Tras solicitar la socialista la palabra por alusiones personales, Gómez-Angulo ha pedido "un poco de cintura política a todos" y ha apelado a la serenidad para no repetir "el espectáculo" de la comisión anterior.

EL PSOE DENUNCIA FALTA DE IMPARCIALIDAD Y PIDE AMPARO

Tras la sesión, Lima ha denunciado en declaraciones posteriores remitidas a la prensa que los socialistas vuelven a sufrir "insultos" por parte del PP. "Otra vez el PP, en la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, nos ha vuelto a insultar. Ya nos marchamos de la última comisión por insultos graves a una concejala. Esto se ha vuelto a repetir", ha señalado.

La concejala ha acusado a Fernández de convertir cada comisión en "un mitin político" y ha extendido sus críticas a la presidenta, a quien ha reprochado su falta de imparcialidad.

"Nos dice cosas como la de hoy, de que tenemos que venir de casa ya lloradas, es decir, nos pide que nos callemos, nos pide silencio ante esta situación y no nos vamos a callar", ha advertido Lima, que ha anunciado una queja al alcalde para solicitar su amparo.

En el escrito dirigido a Almeida, al que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas denuncian una actitud "reiterada" de Gómez-Angulo que consideran "incompatible con la imparcialidad que exige la dirección de los debates".

La petición llega después de que en la comisión del pasado octubre las concejalas socialistas abandonaran la sesión tras sentirse "insultadas" por Andrea Levy y no conseguir el amparo de la presidenta. La edil popular negó entonces haber proferido insulto alguno y calificó de "show" la marcha de las socialistas. El PSOE también recuerda que Gómez-Angulo respondió a aquella salida con un "váyanse, que nos van a dejar más tranquilos".

"Una presidenta que recibe con alivio la salida de la oposición no está ejerciendo la función de garantizar el debate", sostienen los socialistas en su carta, en la que denuncian una "denegación sistemática" de los turnos por alusiones y la ausencia de llamadas a la cuestión cuando el delegado se aparta de los asuntos debatidos.

Asimismo, acusan a Gómez-Angulo de no llamar al orden a los concejales del PP pese a sus gestos, expresiones e interrupciones."La presidenta es rigurosa con nuestro grupo y no ve ni oye nada cuando se trata del Grupo Popular. Eso no es una cuestión de matices, sino de trato desigual en el ejercicio de una función que exige neutralidad", recoge la carta.

Por ello, los socialistas solicitan a Almeida que ampare a sus concejales en el ejercicio de sus derechos, que traslade a Gómez-Angulo la necesidad de conducirse con imparcialidad y moderar su lenguaje y que garantice una aplicación equitativa de las normas de funcionamiento de la comisión.