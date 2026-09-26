PSOE pide a la Comunidad movilizar vivienda vacía con programas de colaboración público-privada e incentivos

Archivo - Un cartel de ‘SE ALQUILA' en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha pedido a la Comunidad que se movilice vivienda vacía en la región con programas de colaboración público-privada, incentivos y mecanismos de cesión voluntaria "priorizando su incorporación al parque público de alquiler".

Lo ha planteado en una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que plantea una serie de medidas para hacer frente a la crisis habitacional.

Sostienen los socialistas que Madrid debería perfilar un plan a 10 años con el objetivo de aumentar el parque público de vivienda en alquiler asequible y que suponga el 9% del total del mercado inmobiliario.

Precisamente fijan esa cifra porque es la media en la Unión Europea y al entender que esta "insuficiencia estructural" limita la capacidad de las políticas públicas para garantizar un derecho a la vivienda digna.

Es por ello, que han pedido incrementar la inversión pública de manera progresiva y sostenida, "garantizando partidas presupuestarias suficientes para la construcción, adquisición y rehabilitación de vivienda destinada al alquiler asequible".

Además, plantean en esta PNL una de sus principales reivindicaciones --que ya fue tumbada en la Asamblea de Madrid-- que es que se establezca la protección permanente para todas las viviendas públicas actuales y futuras con el objetivo de que no se descalifiquen o se vendan.

Por último consideran que debería impulsarse la colaboración municipal para coordinar actuaciones con los ayuntamientos con el foco puesto en el "suelo público, rehabilitación y detección de necesidades locales".

"Alcanzar el estándar europeo del 9 % en una década no solo es una meta ambiciosa, sino una necesidad social urgente. Requiere una estrategia integral basada en la construcción de vivienda pública, la adquisición de inmuebles, la movilización de vivienda vacía y la protección permanente del parque público existente", han rematado.