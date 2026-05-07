PSOE pide disculpas a mexicanos por "insultos" de Ayuso: "Es una política ultra que no sabe su lugar en el mundo"

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha pedido disculpas a los mexicanos por los "insultos" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha calificado de "una política ultra que no sabe cuál es su lugar en el mundo".

"¿Algún alma cándida en esta sala puede llamar a la señora Ayuso y explicarle que irse 10 días a México en pleno curso no es un viaje institucional es tener más cara que espalda?", ha preguntado la portavoz del PSOE en la sesión de control de este jueves en la Asamblea.

Lo ha hecho en una pregunta a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, al no estar este jueves en el hemiciclo Ayuso, quien sigue inmersa en su viaje institucional de 10 días en México. En este marco, anoche reprochaba a Sheinbaum por a lo largo de su presencia en el país norteamericano tratar de "utilizar" su presencia "para dividir y enfrentar".

La presidenta mexicana cuestionaba horas antes qué hacia Ayuso en el país y cargaba contra la alianza "de lo que se llama la derecha internacional con la derecha mexicana" que tiene por objetivo "minar a la presidenta y al proyecto de transformación en México". Ayuso participaba el lunes en un acto de reivindicación del conquistador Hernán Cortés junto al músico Nacho Cano.

Considera Espinar que en este viaje a los "únicos madrileños que ha ido a representar" es "a ella misma y al señor Nacho Cano" y a "reírse del resto" porque "nadie sabe lo que ha costado ni este viaje ni los 18 anteriores" porque no están publicados en el Portal de Transparencia.

"Ni sus gastos ni los gastos de los que le acompaña ni los gastos del equipo de Telemadrid que está obligado a ir para contarnos el modelito que se pone cada día", ha lanzado Espinar, quien ha criticado, además, que haya que "pagar el puente aéreo del Juzgado al Caribe" al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Para la socialista, Ayuso está de "turné por México allanándose el camino para sus futuros negocios" al tiempo que trata de hacerse "un hueco con el dinero de los madrileños" en la "internacional de la infamia". Ha reprochado que esté en el país norteamericano trabajando "codo con codo para engordar las cuentas del 'Quironato".

"Yo desde aquí quiero pedir disculpas a los mexicanos por los abusos del pasado y por las faltas de respeto en el presente que están aguantando de una política ultra que no sabe cuál es su lugar en el mundo y también todo nuestro apoyo a todas las educadoras que están peleando por que este gobierno haga de una vez algo de su trabajo", ha concluido Espinar.

Ayuso este jueves en una entrevista en televisión afirmaba que México está "a dos pasos" de ir por el camino de Venezuela por el "control de instituciones y la Justicia" al tiempo que ha cuestionado el "recibimiento" de Claudia Sheinbaum. En la agenda de la presidenta autonómica no hay programado ningún encuentro entre ambas mandatarias.