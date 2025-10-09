PSOE pide más personal y mejoras laborales para bomberos y exige al Ayuntamiento que cumpla los acuerdos de la Villa

La vicealcaldesa recuerda que se prevé incorporar 400 bomberos

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Enrique Rico ha criticado este jueves al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por "no cumplir" los acuerdos de la Villa y ha pedido más personal y mejoras laborales para el cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento.

En declaraciones difundidas a la prensa, el también responsable de Seguridad y Emergencias de los socialistas ha trasladado su pésame a las familias de los fallecidos tras el derrumbe del edificio de la calle Hileras.

Igualmente, ha expresado su agradecimiento a los servicios de emergencia desplegados en el lugar. "Queremos también trasladar nuestro reconocimiento y agradecimiento a los servicios de seguridad y emergencias que intervinieron en esta tragedia. Mostraron una vez más que son un ejemplo de compromiso, que son un ejemplo de profesionalidad y que son un ejemplo de vocación de servicio público", ha señalado.

En este sentido, ha criticado al Ayuntamiento por mantener a estos profesionales con una "elevada" carga de trabajo", de más de 19.500 guardias y 575.000 horas extraordinarias al año". Por ello, ha instado a aumentar el personal, como el que recoge los acuerdos de la Villa, con la incorporación de "1.700 bomberos en julio de 2025.

"El reconocimiento tiene que ir acompañado de hechos y los hechos son garantizar unas condiciones laborales adecuadas para que puedan seguir prestando este servicio público. Y las más de 19.500 guardias extraordinarias al año, las más de 575.000 horas extraordinarias al año no lo son. El Gobierno municipal tiene que escuchar sus reivindicaciones, tiene que dialogar con ellos y tiene también que cumplir los acuerdos comprometidos con ellos", ha zanjado.

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE QUE PRONTO SE INCORPORARÁN 400 BOMBEROS

Ante estas declaraciones, la portavoz municipal, Inma Sanz, ha censurado a Rico por "mentir" a los madrileños por omitir que esos acuerdos de la Villa, con incremento de personal en Bomberos y Policía "estaban ligados a que se eximiera a esos servicios de la tasa de reposición".

"Eso no ocurrió hasta varios años después, en el caso de bomberos, en el de policía municipal sigue sin ocurrir y de hecho seguimos teniendo el número de policías municipales que podemos contratar", ha indicado la también vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno

Sanz ha reconocido que "se eximió a los bomberos de ese tope" y por ello se han puesto en marcha "las oposiciones más continuas y más numerosas en muchos años" despues de que el Gobierno central "quitara ese tope en el número de bomberos".

"Tenemos en estos momentos en marcha oposiciones para incorporar hasta 400 bomberos en el Ayuntamiento de Madrid. Están ya 127 bomberos que acabarán aproximadamente su formación y se incorporarán. Tenemos otras fases de exámenes que están haciendo en estos momentos los bomberos conductores, 60. Tenemos aprobadas otras 68 de bomberos conductores y antes de final de año vamos a convocar otra tanda de más de 150 bomberos", ha enumerado.

En total, Sanz ha contabilizado hasta 400 bomberos más para el Ayuntamiento, en distintas oposiciones y fases. "Precisamente para paliar la situación que arrastrábamos de haber estado muchos años sin haber incorporado el número de efectivos que esta ciudad necesitaba", ha explicado.

Dice Sanz que se produjo "un retraso" en la incorporación de 127 bomberos que ahora están haciendo su formación "por una dificultad, por una ley nacional que no hace más que poner trabas y que hubo que solventar y que retrasar".

"El procedimiento como es esa ley trans que algunos tramposos están utilizando para conseguir ser bomberos del Ayuntamiento de Madrid por una vía que desde luego no entendemos que sea la adecuada. Pero están ya en formación y como digo en poquitos meses estarán ya operativos para el cuerpo de bomberos", ha concluido.