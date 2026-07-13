PSOE pide que no se "borre" la memoria de Madrid y reclama recuperar el proyecto original de la plaza de Dalí

Archivo - Plaza de Salvador Dalí, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reclamado al Gobierno municipal que no permita que se "borre" la memoria de la ciudad y que se comprometa a recuperar el proyecto original concebido por Salvador Dalí para la plaza que lleva su nombre.

En el acto, celebrado con motivo del 40º aniversario de la inauguración del conjunto, también ha participado el exalcalde Juan Barranco, que lo ha reivindicado como un "regalo de Dalí al pueblo de Madrid" y ha defendido que debería convertirse en un referente cultural y turístico de la capital.

Maroto ha señalado a los medios que el espacio representa el legado de "dos grandes genios", Enrique Tierno Galván y Salvador Dalí, y ha defendido una manera de entender Madrid como una ciudad abierta, de convivencia y con la cultura integrada en el espacio público.

En este sentido, la socialista ha criticado la configuración urbanística actual de la plaza, que ha descrito como una de las "plazas duras" que se convierten en "islas de calor" durante los meses de verano, y ha reprochado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que no acometa una actuación para mejorar el espacio.

Así, ha reclamado al Gobierno municipal "que se comprometa con recuperar la memoria de un alcalde (Enrique Tierno Galván) que supo entender la ciudad como un espacio abierto, como un espacio de convivencia".

BARRANCO: "SI ESTUVIERA EN NUEVA YORK, SERÍA UN PUNTO DE REFERENCIA"

Por su parte, Barranco ha recordado a la prensa que el conjunto fue consecuencia del encuentro entre Tierno Galván y Dalí, a quienes ha definido como "dos personajes irrepetibles".

El exalcalde ha explicado que el origen del proyecto se encuentra en la campaña municipal '¡Viva la Gala!', con la que se pretendía sacar la cultura a las calles de Madrid.

Como agradecimiento por aquella iniciativa, según ha relatado, Dalí manifestó su deseo de crear una obra para la ciudad. De aquella propuesta nació el conjunto integrado por el dolmen de granito y la escultura dedicada a Isaac Newton.

"Este monumento permanente, que es un regalo de Dalí al pueblo de Madrid. Y el pueblo de Madrid yo creo que lo agradeció enormemente, no solamente por ese gesto que tuvo de generosidad, sino por distinguirnos con la única obra al aire libre que hay de ese gran genio. Yo creo que es un monumento, una obra que debería prestar más atención y que debería tener mayor difusión", ha señalado.

Así, Barranco ha afirmado que si la obra estuviese en Nueva York "sería un punto de referencia fijo de todos los visitantes". "Por eso yo invito al Ayuntamiento de Madrid, que ponga un poco más de interés en proyectar esta obra y difundirla porque se lo merecen", ha indicado.

Al igual que Maroto, Barranco ha lamentado además intervenciones posteriores que modificaron la concepción original del espacio. En concreto, se ha referido a las líneas negras que formaban parte del diseño de Dalí y que fueron eliminadas durante una reforma acometida en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón.

EL ENCUENTRO DE TIERNO GALVÁN Y DALÍ EN FIGUERES

Barranco ha rememorado también el viaje realizado a Figueres en noviembre de 1985 para que Tierno Galván y Dalí formalizaran el proyecto.

El encuentro se produjo cuando ambos se encontraban ya en un delicado estado de salud. Barranco ha recordado que Tierno Galván tuvo grandes dificultades durante el desplazamiento, mientras que Dalí recibió a la delegación madrileña postrado en una cama.

"Allí se encontraron estos dos genios", ha señalado el exalcalde, quien ha explicado que Dalí firmó el proyecto ante los asistentes. Tras el fallecimiento de Tierno Galván en enero de 1986, correspondió a Barranco culminar la iniciativa e inaugurar la plaza el 17 de julio de ese mismo año.

UN LIBRO SOBRE LA AMISTAD Y ADMIRACIÓN ENTRE DALÍ Y TIERNO

Durante la conmemoración se ha presentado también el libro 'La plaza de Salvador Dalí. Una historia de amistad y mutua admiración entre Dalí y Tierno Galván', escrito por Jesús Espelosín con motivo del aniversario.

La publicación reconstruye la gestación del conjunto monumental y profundiza en la relación entre el artista y el alcalde. Espelosín explica que comenzó el trabajo con la intención de relatar la historia de la plaza, aunque durante la investigación descubrió una vertiente "más afectiva e interesante", vinculada a la amistad y admiración mutua entre ambos.

La obra ha sido elaborada a partir de recuerdos, apuntes, documentos, testimonios y noticias de prensa, y reconoce también el papel de Antonio Redondo y Santiago Amón como impulsores de la campaña '¡Viva la Gala!', que propició el acercamiento entre Dalí y Tierno Galván.