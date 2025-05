PSOE presentará una comisión de investigación por el atropello que implica al coche del director de Policía Municipal

Espera que el alcalde "no ponga ninguna pega para que se conozca la verdad"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista presentará en el próximo Pleno de Cibeles una comisión de investigación para conocer el procedimiento que se ha realizado por el atropello a una niña por parte del coche oficial del director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez.

Lo ha anunciado este miércoles su portavoz, Reyes Maroto, desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, donde ha señalado que espera que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "no ponga ninguna pega para que se conozca la verdad".

"Han pasado nueve días y no tenemos todavía ninguna información oficial. El alcalde se ha comprometido con que vamos a conocer el atestado entre el día de hoy y de mañana. En este tiempo, parece que está blanqueando al director de la Policía Municipal. Los hechos son muy graves y la familia y los madrileños necesitan conocer la verdad", ha remarcado.

Maroto ha detallado que con esta comisión buscan conocer "si se han cumplido los procedimientos" en este caso y ha exigido a la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, que "dé las explicaciones correspondientes".

"Estamos en una operación de salvar al soldado Ryan que el alcalde ha iniciado para no dar las explicaciones oportunas. Los hechos son graves y no tenemos ninguna conservación oficial. Necesitamos conocer la verdad también para que no se vuelvan a producir estos hechos que restan y lastran la credibilidad y la reputación del Cuerpo de Policía Municipal", ha apuntado.

ESPERA QUE EL PP LO APOYE

La edil socialista ha pedido a Almeida que "no ponga ninguna pega para que se conozca la verdad" y ha reclamado que "se puedan asumir las responsabilidades políticas" para añadir que hasta ahora "no se ha asumido ninguna".

"Esperamos que el PP apoye esta comisión de investigación porque la verdad se sabrá. Lo que queremos es que las responsabilidades políticas se asuman no sólo ante la falta de información, sino también ante un procedimiento oscuro y opaco", ha subrayado.

Al hilo, la concejala del PSOE ha insistido en que el regidor "ha orquestado una operación para que se pueda salvar al soldado Ryan" y ha reclamado que "debería ver la luz" la comisión de investigación "por respeto a la ciudadanía y a la Policía Municipal".