PSOE propondrá la Medalla de Honor de Madrid para el pueblo palestino, hermanamiento y que Pleno "condene el genocidio"

Una bandera de Palestina durante una concentración de sanitarios a favor de Palestina, frente al Ministerio de Sanidad - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista propondrá la Medalla de Honor de Madrid en 2026 para el pueblo palestino, hermanamiento entre ciudades y que el Pleno de Cibeles, en su sesión de la próxima semana, "condene el genocidio".

Lo ha adelantado en rueda de prensa la portavoz socialista, Reyes Maroto, que ha afirmado que tanto el PP como el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "se quedan solos" ante "la condena al genocidio que se está produciendo en Gaza por el conjunto de la sociedad madrileña".

La Medalla de Honor, por otra parte, serviría "como reconocimiento de la ciudad de Madrid a un pueblo que está sufriendo un genocidio y un exterminio". Además en el marco del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, el próximo 29 de noviembre, los socialistas plantean que el Ayuntamiento celebre un acto institucional que incluya el izado de la bandera palestina en el Jardín de Palestina, en el distrito de Arganzuela, con la participación del alcalde y del resto de la Corporación municipal.

La propuesta del PSOE se cierra con una petición para iniciar los trámites para el hermanamiento de la ciudad de Madrid con Gaza "como muestra del apoyo a la paz y nuestro compromiso con los derechos humanos", ha detallado Maroto.