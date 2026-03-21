El PSOE propone un fondo autonómico de becas para facilitar el acceso a títulos propios de universidades

Archivo - Estudiantes antes del inicio de los exámenes durante el primer día de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, a 3 de junio de 2024, en Cantoblanco, Madrid (E - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha planteado a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid crear un fondo autonómico de becas que complemente el programa estatal, que aumente el importe destinado y que facilite el acceso a los títulos propios de las universidades, que no están incluidos en las ayudas del Gobierno de España.

Lo ha pedido esta semana el diputado socialista Horacio Díez en la comisión del ramo de la Asamblea de Madrid donde ha insistido en que "lo fundamental" es que las becas cubran no sólo la matrícula, sino que mejore el importe destinado a gasto de transporte de materiales, residencia o el comedor para estudiantes de bajos ingresos.

"En Madrid tenemos problemas graves en el tema de becas universitarias, aparte de que las tasas en la Comunidad de Madrid son las más elevadas de España. Las ayudas regionales se han orientado sobre todo a la excelencia más que a la renta. El problema es que eso no corrige desigualdades económicas", ha defendido.

El parlamentario del PSOE ha reclamado también al Gobierno autonómico que los fondos destinados a becas deben tener en cuenta las circunstancias socioeconómicas del alumnado, como la renta familiar per cápita, atención a grupos vulnerables, discapacidad, familias numerosas, que es lo que establece el Real Decreto 1721/2007.

En cuanto al coste de la vida, Díez ha recordado que Madrid es una comunidad autónoma "muy cara" y que muchos estudiantes "se quedan fuera de las ayudas estatales por los umbrales de renta", por lo que ha solicitado aumentar las cuantías de las becas universitarias asignadas por el Ministerio para alcanzar la paridad del poder adquisitivo de la región.

Asimismo, ha pedido agilizar el sistema con una convocatoria anual unificada de becas regionales y que sea en paralelo a la convocatoria del Ministerio. Es decir, que la resolución llegue antes del inicio del curso para que el estudiante sepa antes qué apoyo va a tener.

"La tasa de acceso a la universidad de los jóvenes de entornos socioeconómicos bajos es muy inferior a la de los entornos altos y especialmente en la Comunidad de Madrid. El objetivo de las becas, desde luego, es reducir esa brecha de acceso más que a premios a la excelencia", ha subrayado.

Considera el diputado del PSOE que la región tiene un PIB "más que suficiente para poder estar en las grandes ligas" como Alemania o Francia. "No es una cuestión de justicia social, sino que porque más titulados significa más productividad, más innovación y desarrollo económico-social a largo plazo", ha insistido.

LA COMUNIDAD DEFIENDE SU SISTEMA

Por su parte, la directora general de Universidades, María de los Ángeles Fernández, ha destacado que en los últimos años se ha realizado un "esfuerzo importante" para intensificar estas ayudas, pasando de los tres hasta los seis millones de euros en las becas socioeconómicas.

"Este incremento ha permitido ampliar el número de beneficiarios y que todos los estudiantes que cumplían los requisitos puedan acceder a estas ayudas. Junto a estas becas, destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, la Comunidad de Madrid mantiene y refuerza las becas dirigidas a reconocer el mérito y la excelencia académica", ha apuntado.

Asimismo, se mantienen otras líneas de apoyo relevante para el alumnado universitario, como las becas de excelencia académica o deportivas y las ayudas vinculadas al programa Erasmus Plus, que contribuyen a aportar movilidad internacional de los estudiantes madrileños y a "enriquecer" su formación en un entorno académico global.

Por otra parte, Fernández ha recalcado que el sistema universitario madrileño necesita "financiación estable y respaldada por instrumentos presupuestarios efectivos, más que por previsiones a veces que todavía no cuentan con soportes presupuestarios aprobados".

"Especialmente cuando en ámbitos como el de las becas, las reglas y cuantías fijadas por el Gobierno central requieren ser ampliadas o complementadas por las comunidades autónomas con recursos propios", ha señalado la directora general de Universidades, quien ha asegurado que "continuará desarrollando y fortaleciendo su política de becas universitarias".