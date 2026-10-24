PSOE reclama que la Comunidad incluya en los Presupuestos de 2027 la ampliación de la L10 de Metro a Parla

Archivo - Imagen de recurso de un túnel de Metro - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha reclamado que la Comunidad incluya en los Presupuestos regionales para 2027, que aprobará previsiblemente el Gobierno el miércoles, la prolongación de la Línea 10 de Metro de Madrid hasta Parla.

Así consta en la Proposición No de Ley (PNL) a la que ha tenido acceso Europa Press en la que reclama que se destine una partida a la redacción del proyecto constructivo, la licitación y el inicio de las obras.

Consideran los socialistas que en la planificación estratégica de las ampliaciones de la red del suburbano, Parla debería estar "en igualdad de condiciones" que el resto de municipios del Sur, especialmente por su peso demográfico de más de 137.000 habitantes.

Precisamente la zona sur recibió dos anuncios en el Debate sobre el Estado de la Región en materia de Metro: la prolongación de la Línea 10 hasta Alcorcón pasando por Móstoles y el estudio de extensión de la L11 a Leganés.

Desde el Ejecutivo regional se ha insistido en reiteradas ocasiones que no se ampliará Metro hasta Parla (ni por la L10 ni por la L3 o MetroSur) y han puesto el foco en que los problemas radican en las deficiencias de la C-4 de Cercanías.

Así, los socialistas vuelven a traer a la Asamblea una reivindicación con pocos visos de prosperar, pero que viene repitiéndose "durante más de dos décadas" por parte de la corporación municipal así como asociaciones vecinales.

"Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha ejecutado ampliaciones sucesivas de la red de Metro y MetroSur en municipios limítrofes, dejando a Parla como una isla desconectada dentro del sur metropolitano", han afeado.

Ese efecto de isla consideran que se ve agravado por los nuevos anuncios del Ejecutivo regional, que no quieren que dejen de acometerse, sino que se sume Parla a la estrategia del crecimiento de Metro.

"La falta de una conexión directa con el Metro de Madrid tiene consecuencias tangibles para la vida cotidiana de los parleños: tiempos de desplazamiento excesivos hacia Madrid capital y hacia los polos de empleo del sur metropolitano, sobrecarga de las carreteras de acceso (A-42 y M-506), dependencia de un servicio de cercanías, y una pérdida de oportunidades económicas y de empleo para el municipio", han rematado.