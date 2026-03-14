PSOE reclama una zona tarifaria única de transportes y dejar de "penalizar" a los vecinos de la periferia

Archivo - Una persona pasa su título de transporte para acceder a la estación de Sol - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid ha reclamado a la Comunidad avanzar hacia una zona tarifaria única en transportes y dejar de "penalizar" a los vecinos de los municipios de la periferia de la región.

Así consta en una Proposición No de Ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que los socialistas reclaman que el Gobierno autonómico haga primero --en un máximo de seis meses-- un estudio de su viabilidad técnico-económica y luego presente un calendario de transición para acabar con las coronas tarifarias.

"La política tarifaria no es neutra. Determina quién puede acceder al empleo, a la educación, a los servicios sanitarios y a la cultura en condiciones de igualdad real", sostiene el partido en su proposición, en la que argumentan que el modelo actual genera "desigualdades objetivas entre madrileños".

Considera que esta tarifa única lo que permitiría es eliminar "barreras económicas internas que fragmentan el territorio" y que, además, potenciaría el transporte público como herramienta de cohesión social y para la transición ecológica.

En su propuesta también reclaman que se sea gratis el transporte para todas las personas con discapacidad física o intelectual, independientemente de su edad mediante una modificación en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Para poner en marcha estas medidas plantean que se incorpore en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid la dotación necesaria para ejecutar estas medidas, así como que se remita a la Asamblea de forma anual un "informe de evaluación del impacto social, territorial y ambiental del sistema tarifario".

TARIFAS DEL TRANSPORTE

Actualmente está activo un descuento del 50% del importe de la tarifa en títulos joven, para personas de entre 15 y 25 años, que viajara por toda la región por 10 euros al mes, la mitad de lo que pagaban en 2022. Igualmente, para los abonos mensuales por zonas, es decir, para los usuarios que tienen entre 26 y 64 años, se establecerá una rebaja del 40%.

De esta forma, el abono de transporte en Madrid cuesta de forma ordinaria 32,70 euros para la Zona A (54,60 antes de la entrada en vigor de las ayudas); 38,20 euros para la Zona B1 (63,70 sin descuento); 43,20 euros para la Zona B2 (antes 72); 49,20 euros para las Zonas B3, C-1 y C-2 (antes 82); 66,30 euros para la Zona E1 (antes 110,60 euros); y 79 euros para la Zona E2 (antes 131,80 euros).

El abono joven, para personas hasta los 26 años, es de 10 euros para todas las zonas (antes 20 euros). Por su lado, siguen siendo gratuitos en el caso de jubilados (más de 65 años), la tarjeta infantil (hasta los 7 años) y el abono para jóvenes de 7 a 14 años.

Actualmente, el abono mensual joven cuesta 8 euros; el normal Zona A, 21,80 euros; el normal Zona B1, 25,40 euros (63,70 euros sin descuento); el normal zona B2, 28,80 euros (72 euros sin descuento) y el normal zona B3, C1 y C2, 32,80 euros (82 euros sin descuento). ?

Por su parte, los abonos de 10 viajes de Metro, EMT y ML1 cuestan 7,30 euros, con una bonificación del 40%. Se ofrecen a 6,10 euros actualmente (12,20 euros sin descuento). ?

A esto se suman las reducciones adicionales para familias numerosas de categoría general, que cuentan con una rebaja del 20%, y para las que tienen condición especial, un 50% de rebaja; y en el caso de las personas con una discapacidad igual o superior al 65%, el descuento añadido es del 20%.