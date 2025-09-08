PSOE-M recomienda a Feijóo y al PP "alejarse de las redes" y trabajar en vez de "comer fruta" en "karaokes descamisados"

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Mar Espinar afea que "la mayor aportación" de Feijóo "en el último mes" haya sido "decir que le gusta la fruta"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha recomendado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a su partido "alejarse prudencialmente de las redes sociales" y "ponerse a trabajar" en vez de "comer fruta" en "karaokes descamisados".

Lo ha sugerido la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, después de que Alberto Núñez Feijóo publicase un vídeo en Instagram en el que se le veía cantando la canción 'Mi limón, mi limonero' junto a la frase 'Me gusta la fruta' que acuñó la presidenta del la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el debate de investidura del presidente, Pedro Sánchez, en 2023 y que varios diputados socialistas identificaron como el insulto "hijo de puta".

"Quiero expresar desde el PSOE nuestra preocupación por la violencia verbal, los la verborrea en la que está el PP", ha arrancado Mar Espinar, quien ha censurado el vídeo del líder de la oposición y ha identificado a Ayuso como "la precursora" de esta "violencia" contra el Ejecutivo central y del presidente.

Es por ello que ha reprochado a Feijóo que haya "comprado" este lema con el que Ayuso "insultó muy gravemente" a Pedro Sánchez. Cree, además, que mientras "comen fruta" su gestión no es la adecuada, haciendo mención al informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que sitúa a Madrid "a la cola engasto social".

También ha cargado contra la ausencia de climatización en los centros escolares que arrancan su curso esta semana y en los que habrá niños y profesores que "soportarán jornadas a más de 30 grados" en unas aulas en las que Ayuso "ni siquiera ha puesto ventiladores".

A renglón seguido ha cargado contra Ayuso por "tardar tres días" en visitar el territorio afectado por el incendio de Tres Cantos, el "más grave que ha sufrido la Comunidad", "vestida para la ocasión y soltando sapos y culebras contra la Agenda 2030" pero sin "asumir ninguna responsabilidad".

Cree que a estar alturas lo que "se puede reconocer" a Ayuso es "su eficacia en la propagación de insultos, de odio y de descalificaciones" contra el Ejecutivo central que le "compran los ultras" y sus simpatizantes y que "ahora también" lo hace Feijóo.

"El que aspira a gobernar España y cuya mayor aportación en el último mes ha sido decir que le gusta la fruta. Si este es el nivel del Partido Popular, tenemos un serio problema", ha rematado.