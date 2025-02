PSOE registra una queja contra Ossorio por permitir al consejero de Transportes llamar "okupa" de Moncloa a Sánchez

El vicepresidente tercero de la Asamblea (PSOE) afea la "intolerancia" de Ossorio contra la oposición

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una queja al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, por permitir al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, llamar "okupa" del Palacio de la Moncloa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tenía lugar este jueves en el Pleno durante la interpelación a Rodrigo sobre la política del Consejo de Gobierno en materia de transporte interurbano cuando remató una de sus frases diciendo: "porque el okupa siga sentado en el sofá de La Moncloa".

Ante ello, el portavoz adjunto del PSOE Fernando Fernández reclamó a Ossorio que se retirara porque era una "expresión que no puede permitirse" en el hemiciclo, "se emita contra quien se emita". "Me parece que no es de recibo ni de decoro que un consejero que tiene que emplearse en la labor institucional, también de relación con el Gobierno de España y el presidente de España, utilice esta terminología desde el estrado", lanzaba.

Ante ello, Ossorio aseguraba que se trataba de un "debate político". Fernando Fernández insistía en que se retirara del diario de sesiones advirtiendo, además, de que esta expresión podría utilizare también contra "alguien que ocupa un ático" --en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja--.

QUEJA FORMAL

Entiende el PSOE en la queja formal remitida a Ossorio que el presidente no "hizo ni el más mínimo intento por interrumpir el discurso o llamar a la cuestión" cuando Rodrigo "utilizó su turno final para verter manifestaciones claramente inadmisibles y contrarias a la disciplina, orden y cortesía parlamentaria".

"Resulta decepcionante comprobar cómo en clara connivencia con los miembros de su Grupo Parlamentario el Sr. Ossorio sólo utiliza el Reglamento de la Cámara para aplicarlo en apoyo y beneficio de las intervenciones de los integrantes del Grupo Popular", expone el texto firmado por la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar.

Asimismo, pone en el foco que las Presidencias de las cámaras tienen que velar por la buena marcha de los debates y mantener el orden "garantizando la objetividad e imparcialidad".

"Llamar ocupa al presidente del Gobierno de España en la sesión plenaria celebrada sin que el presidente de la Cámara haya utilizado ninguno de los instrumentos a los que se refería en el pleno del día 6 de febrero o sin que haya accedido a la retirada de esta lamentable expresión del Diario de Sesiones como pidió nuestro diputado, Sr. Fernández Lara, pone en evidencia la doble vara de medir del Sr. Ossorio", expone Espinar, quien reclama al presidente de la Asamblea que llame también a la cuestión a su partido cuando hay "insultos y ofensas" por su parte.

"INTOLERANCIA" DE OSSORIO A LA OPOSICIÓN

Por su parte, el vicepresidente tercero de la Mesa, Diego Cruz (PSOE), ha acusado en otro escrito a Ossorio de demostrar "falta de flexibilidad e intolerancia" en su conducción de las sesiones plenarias.

"No debe olvidar que es presidente de todos; sin pertenencia a ningún grupo parlamentario: ni Socialista, ni Popular, ni de Vox, ni de Más Madrid", ha planteado. Ha reclamado que se actúe con "ecuanimidad", lo que le llevaría a contar con el "respeto de todos los integrantes" de la Cámara.

En cambio, considera que se está actuando "en función el cargo representativo que se ocupa usando distintas varas de medir según el criterio de pertenencia al Grupo Popular o al Gobierno regional frente a los grupos parlamentarios minoritarios".