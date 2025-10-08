PSOE reprocha al PP "premiar" al "Gobierno extremista" israelí y "mofarse" de quienes llevan ayuda humanitaria a Gaza

El portavoz del PSOE de la Asamblea de Madrid, Javier Guardiola, atiende a los medios de comunicación en el Ateneo de Madrid, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). La plataforma PararLaGuerra hapresentado la convocatoria de movilizaciones en todas l - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha reprochado este miércoles al PP de Madrid "premiar" al "Gobierno extremista de Israel", pero "mofarse" de aquellos que tratan de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en las flotillas.

Lo ha hecho el portavoz de la Ejecutiva regional del partido, Javier Guardiola, ante los medios de comunicación antes de asistir a la presentación de las movilizaciones de la plataforma PararLaGuerra.es.

"No se entiende que esté habiendo un genocidio en Palestina, no se entiende que se esté violando el derecho internacional, que se esté asesinando a más de 68.000 personas, a gente que ayuda humanitariamente o a propios periodistas que están intentando informar de la masacre que está ocurriendo y la mejor idea que tenga el Partido Popular de Madrid es hacer bromitas", ha criticado el socialista.

Considera que "solo se entiende" si hay "algún beneficio detrás" o algún "interés económico" por parte del Gobierno regional y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y ha advertido que "en algún momento se va a saber y se va a tener que explicar".

Guardiola ha afirmado que "no se entiende que llamen gentuza" a la gente que se manifiesta en defensa del pueblo palestino y "ellos salgan a defender a un Gobierno extremista que nadie entiende lo que está haciendo y que está siendo condenado por la Comunidad Internacional".

Es por ello que ha advertido a los 'populares' de que la Historia "pondrá a cada uno en su lugar" y dirá "si eran la gentuza los que se estaban manifestando en contra de un genocidio o si eran los representantes del Partido Popular quienes estaban mofando de un genocidio que estaba ocurriendo y de la gente que su grito de solidaridad en las calles de Madrid estaban diciendo basta ya".