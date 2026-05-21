PSOE solicitará en Cibeles comisión de investigación sobre medios de Bomberos en incendio de nochevieja en Villaverde

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, y el concejal Enrique Rico, en su visita al Parque de Bomberos nº3 - PSOE MADRID/DIEGO VÍTORES

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista solicitará en el próximo Pleno de Cibeles la creación de una comisión de investigación para esclarecer los medios con los que contaban Bomberos de Madrid en el incendio registrado en la madrugada del pasado 31 de diciembre en la calle Cobalto, en el distrito de Villaverde, en el que falleció una persona.

Su portavoz, Reyes Maroto, ha justificado este paso por la "gravedad de los hechos" y para esclarecer lo ocurrido en este suceso.

El PSOE ya preguntó en abril por este incendio en el Pleno de Cibeles, donde el concejal socialista Enrique Rico apuntó a "pocos medios" en el cuerpo, ya que en los primeros momentos de la extinción actuaron "cuatro bomberos, menos de lo necesario y sin escala", a lo que la vicealcaldesa y la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, respondía que hay "más bomberos que nunca" en la ciudad.

Maroto ha explicado, en su visita al Parque de Bomberos nº3 acompañada de Rico, que la comisión de investigación pretende aclarar "lo que realmente pasó en ese incendio", determinar si los bomberos contaron con los recursos suficientes y analizar si "la planificación en esa noche fue la adecuada".

Asimismo, ha defendido que tanto los vecinos de Madrid como el cuerpo de Bomberos "merecen explicaciones" y que se adopten medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. En este escenario, Maroto ha vuelto a exigir "responsabilidades políticas" y ha reiterado que Sanz, "no puede seguir en su cargo".

"PAZ SOCIAL ROTA"

A día de hoy, todas las centrales sindicales con representación en el cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ven "rota la paz social" con el Gobierno municipal por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en 2024, según ha trasladado a los medios el secretario general de la sección de Bomberos de CC.OO., David Gómez.

"Les hemos avisado por activa y por pasiva, por escrito, en las comisiones de seguridad, en todos los medios que podemos y no nos han hecho ni caso", ha afirmado Gómez, quien ha defendido que el incendio de Villaverde "no deja de ser más que una situación que se repite de forma cotidiana".

Según ha explicado, el día del incendio de Villaverde había "162 efectivos en lugar de los 250 que debería haber de guardia de forma óptima", una situación que atribuye a "un modelo de gestión" que obliga "a que un bombero haga el trabajo de dos o de tres".

El representante sindical indica que la actual carta de servicios del cuerpo está "totalmente obsoleta" al estar elaborada hace dos décadas, pese al crecimiento de la población, la apertura de nuevos parques y el incremento de intervenciones, que "casi se ha duplicado".

Según ha defendido, la falta de personal "pone en riesgo" tanto a los efectivos como a la ciudadanía y ha señalado que, además de la víctima mortal, un bombero sufrió quemaduras de segundo grado durante la intervención en Villaverde. "Gracias a la pericia de los compañeros que llegaron allí con una dotación reducida y sin el apoyo de la escala, no fallecieron más", ha afirmado.

Gómez también señala a un incumplimiento de los Acuerdos de la Villa de 2020, que fijaban el objetivo de alcanzar los 1.700 efectivos en 2025. "A día de hoy somos alrededor de 1.400 y pico, casi 1.500", ha señalado.

En este sentido, Sanz había apuntado en el Pleno de Cibeles del mes de abril que la plantilla ronda los 1.500 efectivos, tras la reciente incorporación de 127 bomberos como funcionarios de carrera, y que el objetivo del Gobierno municipal es alcanzar los 1.750 efectivos.

Sobre ello, Gómez ha criticado que el Gobierno municipal solo se centre en las incorporaciones y no tenga en cuenta las jubilaciones o los pases a segunda actividad. "Al final no llenas el vaso", ha resumido.