PSOE sugiere a Almeida que los millones del decreto de financiación municipal vayan a vivienda si no sabe qué hacer

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Enma López, en el acto de la Constitución del Consistorio. - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid y portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha sugerido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que destine a vivienda, por ejemplo, parte de los 480 millones de euros que corresponderían a la capital de aprobarse el real decreto de flexibilización financiera para entes locales anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si es que el primer edil "no tiene ideas sobre qué hacer".

José Luis Martínez-Almeida es partidario de despejar en primer lugar la "incertidumbre" de si se convalidará finalmente el real decreto en el Congreso antes de pensar en unas inversiones que tendrían que estar ejecutadas antes de que finalizara 2027.

"Se trata de un dinero que viene de los remanentes de tesorería y que lo que exige es que las actuaciones estén ejecutadas antes de que acabe el año 2027 y moviéndonos en esos parámetros, tendríamos que ver en primer lugar cuál es la cantidad exacta que podemos utilizar y a partir de ahí tomar las decisiones en relación con las inversiones que podemos hacer con ese dinero", ha contestado Almeida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

ENMA LÓPEZ LE DICE QUE "NO SABE DÓNDE GASTAR" Y LE SUGIERE VIVIENDA

López ha contestado a través de un comunicado que Almeida demuestra con sus palabras en rueda de prensa que "es un alcalde carente de ideas y sin proyecto para Madrid, que no sabe dónde gastar el dinero".

En primer lugar le ha pedido que hable con su partido y que voten a favor del decreto porque "es bueno para los madrileños y madrileñas", en lugar de "una vez más secuestrar la voluntad de los madrileños y madrileñas simplemente por votar en contra del Gobierno y hacer oposición a Pedro Sánchez".

"Y si le faltan ideas, nosotras se lo damos. Podrían, por ejemplo, comprar vivienda en el mercado secundario para ponerla de forma asequible a disposición de los madrileños y madrileñas y destensionar el problema. Podrían, por ejemplo, peatonalizar zonas de Madrid siguiendo el modelo de 'Madrid Próximo' (el proyecto firmado por el Grupo Municipal Socialista). Podrían invertir en instalaciones deportivas básicas, podrían hacer muchísimas cosas", ha enumerado la concejala.

Enma López ha lanzado que "a cualquier alcalde de España lo que le sobran son ideas y lo que le falta es presupuesto para llevarlas a cabo. Con Almeida no: a Almeida le sobra el dinero porque le faltan las ideas y le falta un modelo de Madrid".