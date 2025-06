El PSOE tacha de "culebrón administrativo" la contratación de maquinaria pesada para incendios en la Comunidad

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista en la Asamblea de Madrid José Luis García Sánchez ha criticado este martes la "gestión fallida" y el "culebrón administrativo" en torno al contrato de maquinaria pesada para labores de prevención y extinción de incendios forestales, que lleva en situación provisional desde 2018.

García Sánchez ha señalado que el contrato adjudicado inicialmente a una empresa para abastecer de maquinaria pesada, ha sido objeto de varias prórrogas y licitaciones fallidas. En 2024, el contrato fue adjudicado a otra empresa, si bien la resolución fue anulada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, y la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior dejó desierto el concurso.

"El contrato de maquinaria pesada parece un culebrón administrativo", ha afirmado García Sánchez, quien ha pedido explicaciones al director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid, Pablo Cristóbal Mayoral, sobre la falta de adjudicación definitiva y el uso continuado de fórmulas excepcionales como la convalidación del gasto.

Cristóbal, por su parte, ha reconocido que el contrato sigue sin adjudicatario fijo y que actualmente se mantiene la prestación del servicio con la empresa anterior mediante convalidación. Así, ha señalado que la administración se mantiene a la espera de la resolución de un recurso contencioso-administrativo presentado por la empresa seleccionada en 2024, que ha solicitado una medida cautelar.

En caso de que este recurso no se resolviera a corto plazo, Cristóbal ha asegurado que se ejecutará lo que indiquen los órganos administrativos y judiciales, "aunque adjudicar en pleno verano no sea lo más operativo". Desde el PSOE han insistido en que, si no hay una suspensión cautelar firme, la administración debería cumplir la resolución del tribunal y adjudicar el contrato a la empresa propuesta.

Finalmente, el director general ha anunciado que el servicio de maquinaria pesada se reforzará este mismo verano con un bulldozer adicional y una máquina mixta, debido a los daños en caminos forestales causados por las fuertes lluvias de marzo y abril.