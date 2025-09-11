PSOE tacha de "decepcionante" el discurso de Ayuso en el DER e insiste en que debería dimitir por el caso de su novio

La portavoz del PSOE en el Congreso, Mar Espinar, durante el Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid acoge hoy y mañana, 11 y 12 de septiembre, el Debate sobre el - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha tachado de "decepcionante" el discurso de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el primer día del Debate sobre el Estado de la Región y ha insistido en que debería dimitir por el caso judicial de su novio, Alberto González Amador.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara de Vallecas al terminas las más de dos horas de intervención de la mandataria regional.

Espinar ha insistido en el mensaje que ya lanzase antes de comenzar la sesión: la petición de dimisión tras conocerse el testimonio de una inspectora de Hacienda que afirma que su pareja emitió facturas falsas, adelantado por 'Cadena Ser' y al que ha tenido acceso Europa Press.

La socialista ha censurado que en el arranque de su intervención Ayuso haya hablado de "corrupción" en relación al Ejecutivo regional cuando se ha "equivocado de casa". "La corrupción viene del ático. Después de lo que hoy hemos confirmado, lo que sabíamos la mayoría de los madrileños, la señora Ayuso no tenía más salida. Lo de su pareja no fue una inspección salvaje, lo de su pareja no fue una operación orquestada del estado contra ella. Le han pillado", ha espetado Mar Espinar.

Ha incidido en que Ayuso está en un "círculo virtuoso del que no tiene salida" porque su pareja desde que es presidenta "multiplica por siete las ganancias con la contratista mayoritaria de al Comunidad de Madrid".

"Lo que ha sido salvaje es el intento de utilización de la presidenta de la Comunidad de Madrid de esta institución para ponerla al servicio de la defensa de su pareja para poder salir de rositas", ha proseguido.

LA DECLARACIÓN DE LA INSPECTORA

El pasado 21 de marzo, dos inspectoras de la Agencia Tributaria ratificaron ante la jueza Inmaculada Iglesias el informe fiscal que detectó presuntos gastos ficticios basados en facturas que sustentan el presunto fraude fiscal por el que la pareja de Ayuso se sentará en el banquillo de los acusados.

Durante su declaración, a la que tuvo acceso Europa Press y ha adelantado la 'Cadena Ser', la inspectora Mercedes Urbano relató a la jueza el motivo por el que se inician las pesquisas fiscales ante "un incremento muy considerable de los ingresos" por parte de Alberto Gonzalez Amador.

Así, detalló que "en el ejercicio 2020 respecto de 2019, ingresó unos 2.330.000 euros aproximadamente". "El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable los ingresos. No nos resulta lógico que baje la tributación", expuso.

La inspectora explicó a la magistrada que en 2019, la pareja de Ayuso tuvo unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente. "Si paso a tener 2.330.000 tendré que incrementar la cuota ante la Hacienda Pública y nos damos cuenta que no. En 2020 se sucede esta situación", expone.

"Como tenía mucha carga fiscal ese año, porque tenía muchos beneficios, pues una forma de hacerlo es mediante la emisión, la recepción de facturas falsas o la utilización de esas facturas falsas", agrega.