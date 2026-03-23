PSOE tacha de "varapalo judicial" la anulación de tasa de residuos y dice que "chapuzas" Almeida "las pagan madrileños"

Archivo - La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la portavoz socialista de Hacienda, Enma López - DIEGO VÍTORES (PSOE) - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista Enma López ha tachado de "varapalo judicial" la anulación de la ordenanza de la tasa de residuos y ha afirmado que las "chapuzas" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "las pagan los madrileños y las madrileñas".

"Pasa lo de siempre, chapuzas las hace Almeida y las pagamos los madrileños y las madrileñas", ha trasladado en declaraciones remitidas a la prensa, después de que la Justicia haya anulado la tasa de basuras por defectos sustanciales en su tramitación, en relación con la falta de información y transparencia en el expediente.

López ha asegurado que desde el PSOE ya advirtieron de que la ordenanza "no estaba bien", al considerar que "faltaba información", que "no era transparente" y que existían problemas en su tramitación, algo que, a su juicio, "es lo que de nuevo le dicen los tribunales". En este sentido, ha recordado al PP que "tener mayoría absoluta no inhibe de cumplir con el procedimiento".

Además, la socialista ha subrayado que uno de los aspectos que hace "todavía más grave" el caso es "esa falta de transparencia precisamente sobre la fórmula de cálculo de la tasa", lo que implica que el Ayuntamiento "está ocultando a los madrileños y madrileñas cómo se calcula".

La concejala ha reiterado que su grupo ya denunció en su momento que esta tasa "no solamente era cara sino que también es injusta". Asimismo, ha planteado qué hará ahora el alcalde. "¿Qué va a hacer el señor Almeida? ¿La va a recurrir agravando todavía más el perjuicio a los madrileños y madrileñas?", ha señalado.

Por último, ha advertido de que la nueva ordenanza aprobada este año "vuelve a caer en el mismo error", por lo que considera "más que probable" que se repita la situación y que los tribunales vuelvan a anularla. "Han aprobado una ordenanza totalmente distinta, sin embargo vuelven a caer en el mismo error, con lo cual es más que probable que se repita este problema y que de nuevo los tribunales vuelvan a anular esta ordenanza", ha concluido López.