PSOE y Unidas Podemos registran sus enmiendas a la totalidad a los Presupuestos que "atacan" los servicios públicos

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista y Unidas Podemos han registrado sus enmiendas a la totalidad al Proyecto de Presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid para 2022 porque "atacan" a los servicios públicos y no cambian de modelo.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha indicado que han analizado estas cuentas y han constatado que van a suponer "un hachazo y un ataque" a los servicios públicos, que no van servir para la recuperación económica. "Van para las cuatro empresas amigas de (la presidenta regional) Isabel Díaz Ayuso)", ha lanzado.

Por su parte, el portavoz PSOE, Juan Lobato, ha incidido en que dieron la oportunidad al Gobierno regional de salir del "yugo de Vox", pero que al no querer hacerlo han tenido que registrar esta enmienda ante "unos malos presupuestos" que "no afrontan el reto del salto económico que necesita Madrid".

"No hay apuesta clara decidida. No hay cambio de modelo económico adaptado a las necesidades y el potencial que tiene Madrid y los servicios públicos están a la cola", ha lamentado Lobato, al tiempo que espera que el PP rectifique aunque no son "optimistas".