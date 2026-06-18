PSOE se va del Pleno en una iniciativa sobre "corrupción" de Sánchez y afea hablar de esto y no de "viajes de Ayuso"

La portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Mar Espinar, durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario del PSOE ha abandonado el Pleno de la Asamblea de Madrid este jueves por la tarde en el debate de una iniciativa sobre la "corrupción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que se iba a pedir la convocatoria "inmediata" de elecciones, donde ha afeado hablar de estos asuntos y no sobre los viajes institucionales de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así, el grupo se ha ido del hemiciclo justo antes de que se fuera a debatir una Proposición No de Ley (PNL) de Vox en la que pedían una condena de los "sucesivos y graves escándalos de corrupción" que afectan al Gobierno y al presidente, algo que consideran que está sumiendo a la nación "en una espiral de degradación sin precedentes".

"No es comprensible que aquí no podamos debatir de los viajes de la señora Ayuso y vayamos a debatir ahora sobre la convocatoria a las elecciones generales. Y mi grupo va a abandonar el hemiciclo porque no vamos a ser parte del ciclo del 'que pueda hacer, que haga'", ha indicado la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

Ante ello, la vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, ha respondido que lo que es "curioso" por cuestión de orden es que esto "no se manifiesto" en la Junta de Portavoces, que es donde se establece el orden del día.