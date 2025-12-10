PSOE ve la anulación de Ciudad del Atlético "una más" de "una larga lista" de Almeida por hacer "urbanismo a la carta"

Archivo - El concejal del PSOE de Madrid, Antonio Giraldo, interviene durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Antonio Giraldo ha señalado que la anulación del proyecto de la Ciudad del Deporte del Atlético "una más" de "una larga lista de sentencias y anulaciones" resultado de hacer un "urbanismo a la carta" que "no casa bien" con la normativa y que trata de "favorecer a unos pocos".

En declaraciones remitidas a la prensa, Giraldo ha exigido "responsabilidades políticas" y a instado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida a "dar explicaciones" y a aclarar si recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

"Desde que se empezó a gestar todo esto de la Ciudad del Atlético con el plan especial aprobado en octubre del 2024, ya dijimos que no era compatible con la normativa urbanística", ha esgrimido el edil socialista, quien recuerda que su grupo elaboró un documento con alegaciones a un proyecto que "ha acabado donde iba a acabar".