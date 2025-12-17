PSOE ve en el balance de año de Ayuso un "intento desesperado por desviar el foco" de servicios públicos que "se mueren"

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, entiende que el balance de año realizado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, este miércoles es un "intento desesperado por desviar el foco de su gestión" y de que los servicios públicos "se mueren".

"El balance de Ayuso es claro. Ella, su novio y su entorno van a seguir viviendo como Dios, mientras que los madrileños vivimos peor. Ayuso se ríe y nuestros servicios públicos se mueren", ha lanzado la socialista en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Este jueves la mandataria autonómica comparecía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y reivindicaba a su Ejecutivo como "contrapeso" de un Gobierno de la nación, presidido por Pedro Sánchez, que intenta "desguazar" su labor usando todo su "aparato del Estado", algo que considera que es "inaudito".

Además, afirmaba que la "mafia y tejemanejes" del PSOE comenzaron en Navarra y pedía más explicaciones del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán, del que no vale solo con decir que "ya no está en el PSOE".

Frente a ello, Espinar ha afirmado que Ayuso "ya no hace gracia a nadie" y especialmente no lo hace a los madrileños que "intentan acceder al alquiler" o a los "familiares de las 7.291 víctimas".

"No es gracioso que los pacientes que tienen cáncer no tengan un médico asignado, como tampoco los pacientes que están hacinados en el 12 de octubre sin guardar la distancia de seguridad. No es gracioso los audios que hemos escuchado del CEO de Ribera Salud, uno de los que gestiona nuestros hospitales públicos, oír que hay que priorizar a los pacientes que son rentables", ha remarcado Espinar.