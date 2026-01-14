El PSOE ve "falta de coherencia" en Almeida sobre Julio Iglesias e insiste en la retirada del título de Hijo Predilecto

Julio Iglesias, en una imagen de archivo 16/12/2011 - EUROPA PRESS

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ve "falta de coherencia" en el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sobre el cantante Julio Iglesias y ha insistido en la retirada de la distinción de Hijo Predilecto de la ciudad tras las denuncias de exempleadas por agresión sexual.

En declaraciones remitidas a los medios tras su visita a la estación de Chamartín-Clara Campoamor, Maroto ha señalado que le "sorprende" la respuesta del PP, el mismo que pidió al PSOE "responsabilidades" y "explicaciones" tras conocerse las denuncias contra el exdirigente socialista Francisco Salazar.

Ahora, añade, a Almeida de falta "coherencia" y le sobra "mucha soberbia" después de que el primer edil confirmase de que no tiene "ninguna intención en estos momentos" de retirar la distinción a Julio Iglesias y que los socialistas deberían explicar por qué no detectaron los casos de acoso de Paco Salazar en la sede de Ferraz.

Sobre el caso que atañe al cantante, el alcalde de Madrid ha refrendado las palabras en 'X' de su jefa de partido y presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que la región "jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias", para censurar el "silencio cómplice" de la "ultraizquierda" con las mujeres violadas y atacadas en países como Irán mientras hablan de este asunto. Son palabras, según Almeida, que "reflejan fielmente la realidad".

"¿Cómo es posible que para un caso enseguida pidiera responsabilidades políticas, en este caso al PSOE, y para otro se calle? Yo creo que la coherencia en política es importante", ha espetado Maroto.