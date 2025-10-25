PSOE ve "inhumano" el rechazo de Ayuso a declarar la Casa de Correos Lugar de Memoria y la acusa de "bromear" sobre ello

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE-M, Paca Sauquillo, ha tachado de "inhumano" el rechazo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, y la ha acusado de "bromear" sobre el asunto, "como si el dolor de tanta gente fuera un chiste".

En un vídeo grabado en la propia Puerta del Sol y publicado en las redes sociales del partido, Sauquillo ha recordado que ella vivió en primera persona lo que la presidenta regional "solo ha leído en los libros de historia, y quizá mal leído". "Yo he estado detenida allí", ha señalado la presidenta de los socialistas madrileños.

Sauquillo ha recordado que en los calabozos de lo que durante el franquismo fue la Dirección General de Seguridad (DGS) "se torturó y vejó a miles y miles de ciudadanos" que lucharon por "las libertades", entre los que se incluye a ella misma y a su hermano, "asesinado por los fascistas" años más tarde en el despacho de abogados de Atocha.

"Por eso me parece inhumano que usted se niegue a poner estas placas y verle bromear con ello como si el dolor de tanta gente fuera un chiste", ha reprochado la presidenta del PSOE-M, que ha celebrado la decisión del Gobierno de España de declarar la Real Casa de Correos, así como las tapias del cementerio de la Almudena, como Lugar de Memoria Democrática.

Finalmente, Sauquillo ha reprochado a la presidenta regional el "manoseo" de la palabra libertad, y le ha recordado que en la DGS "sufrió y murió mucha gente precisamente por defender la auténtica libertad". "Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, y por eso es tan importante la Ley de Memoria Histórica", ha remachado.

El Gobierno de España ha declarado esta semana la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha adelantado que presentará un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por esta decisión "arbitraria y sectaria" y que no consideran válida porque está basada en un expediente "caducado".

Por su parte, Ayuso ha cargado contra el PSOE por buscar "retrotraer a las trincheras y al guerracivilismo" y ha sugerido que sean los socialistas los que pongan una placa en su sede de Ferraz que rece: 'Aceptamos pago en metálico', u otra en La Moncloa que diga 'Aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez'.

Junto a la antigua sede de la DGS franquista, el Ejecutivo central ha reconocido también el pasado histórico de la tapia del cementerio de La Almudena y la antigua cárcel de Carabanchel.