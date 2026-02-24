PSOE-M vuelve a pedir la dimisión del alcalde de Móstoles y reprocha a Ayuso de "amparar y tapar" un "caso Nevenka II"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha vuelto a pedir la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), y ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "amparar y tapar" un "caso Nevenka II", en referencia a la acusación de acoso laboral y sexual de una exconcejala del Ayuntamiento contra el regidor.

Antes del arranque del Pleno extraordinario forzado por la oposición, la vicepresidenta de la Comisión de Lucha contra la Violencia de Género de la FEMP y alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha censurado ante los medios de comunicación que el PP "no esté pidiendo la dimisión" del alcalde.

"Está aplicando 25 años después el mismo manual que hicieron con el caso Nevenka. Esto es un caso de libro, es el caso Nevenka II. Y lo único que tiene que hacer este señor esta mañana es absolutamente dimitir", ha lanzado.

Testa considera, además, que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha convertido la región en "el epicentro del machismo rancio". Se refleja, según la regidora, en que es la única autonomía que no cuenta con Ley de Igualdad, tampoco Protocolo Administrativo de reconocimiento a las mujeres agredidas sexualmente y el Plan de Igualdad que está caducado.

"La única presidenta que no condena la violencia machista y que no convoca tampoco ni siquiera a minutos de silencio cuando hay una asesinada", ha criticado la vicepresidenta de la Comisión de Lucha contra la Violencia de Género de la FEMP.

A renglón seguido, ha afirmado que tras las acusaciones de acoso del alcalde se entienden "muchísimo mejor las cosas" como que "redujo 600.000 euros los programas contra la violencia machista porque él es una persona que ha ejercido violencia machista", al tiempo que ha criticado que le llame "violencia doméstica, volviendo de nuevo 20 años atrás" en los nuevos Presupuestos locales.

"Nos encontramos con una exconcejala del Partido Popular que ha sufrido acoso laboral y sexual. No se puede permitir, no se puede amparar y no se puede tapar por la señora Ayuso y sus acólitos. Insisto, va a salir la señora Ayuso con este tema por la puerta de atrás de la Puerta del Sol", ha zanjado Candelaria Testa.

Por su parte, el líder del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cargado por redes sociales contra el PP, a quien ha acusado de "ignorar y ningunear a la víctima" mientras "mantienen en el cargo al presunto acosador".

En redes sociales también se ha expresado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha acusado al PP de desplegar "insultos y amenazas a la víctima" tras 20 días de que se destapara la denuncia.

Así, ha pedido la dimisión de Bautista porque "todo lo que no sea eso, acompañado de disculpas y acompañamiento a la víctima, seguirá haciendo cómplices y encubridores al PP de Ayuso y Feijóo".

EL PLENO EXTRAORDINARIO

El diario 'El País' publicó a principios de mes una información sobre un presunto acoso cometido por el regidor, quien defendió su presunción de inocencia y aseguró que se había construido un relato "que no se corresponde con la realidad".

La información ponía también en el foco al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y a la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria de organización del PP, Ana Millán. De estos cargos se recogían declaraciones en las reuniones que mantuvieron con la exconcejala por su denuncia interna.

Por su parte, el PP de Madrid defendía que había actuado de forma correcta y que la instrucción de la acusación no había revelado pruebas del acoso. Por su parte, el partido a nivel nacional sostuvo que instruyó un expediente en 2024 y que el mismo se acabó archivando en abril de 2025 al no considerar probada la conducta de acoso sexual.

La oposición también señalaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien no recibió a la exedil. Por contra, desde el Ejecutivo regional difundieron nueve correos electrónicos que la concejala de Móstoles envió a la mandataria autonómica en los que se recoge que la edil habla de "discriminación laboral" pero no menciona el "acoso sexual" hasta meses más tarde, ya a través de su abogado.

Fue la semana pasada cuando el abogado de la exedil formalizó ante el Tribunal de Instancia del municipio una querella contra el alcalde y el PP nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Denunció, además, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular".