Puente anuncia 1.350 millones para modernizar C-5 de Cercanías, con cortes en los veranos de 2027 y 2028

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la presentación del proyecto de modernización de la línea C-5 de Cercanías Madrid, en la sede del Ministerio - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este miércoles una "inversión histórica" de 1.350 millones de euros para la renovación y modernización completa de la línea C-5 de la red de Cercanías de Madrid, que conecta Móstoles y Humanes, unos trabajos que se prolongarán previsiblemente hasta 2031 y que conllevarán cortes en el servicio durante los meses de verano de 2027 y 2028, una vez finalizadas ya las obras de soterramiento de la A-5.

El titular de Transportes ha avanzado en rueda de prensa el plan para modernizar la que es la línea más usada de Cercanías de Madrid, una actuación que beneficiará a más de 100 millones de viajeros anuales y facilitará la movilidad en la zona sur de la capital, aumentado la capacidad de la línea en un 60% con esta actuación.

El ministro ha llamado a la colaboración con las administraciones madrileñas, tanto la Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), como del Ayuntamiento de la capital.

Para llevar a cabo estas actuaciones, con horizonte en 2031, Adif invertirá 650 millones de euros en 28 actuaciones en las infraestructuras, algunas de ellas ya puestas en marcha, a los que se sumarán otros 700 millones de euros por parte de Renfe, entre ellas los talleres de Móstoles y Humanes, que albergarán los nuevos trenes de alta capacidad que funcionarán en la renovada línea.

Las obras, que cuentan con una exhaustiva planificación, obligarán a acometer varios cortes en el servicio, fundamentalmente durante los meses de verano para evitar las molestias a los ciudadanos, una vez que finalicen las obras de soterramiento de la A-5.

Así, el titular de Transportes ha avanzado que se acometerá un corte en el servicio de trenes en la C-5 entre Atocha y Cuatro Vientos en el verano de 2027, siempre y cuando se cumplan los plazos previstos por el Consistorio madrileño para la finalización del soterramiento de la A-5, prevista para enero de ese año.

A ello se sumará otros cuatro meses de servicio interrumpido en la C-5 en el segundo semestre de 2028 en otros soterrados de la vía. Al hilo, ha llamado a la colaboración con las administraciones madrileñas, tanto la Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), como del Ayuntamiento de la capital, tal y como ha hecho el Ministerio, ha remarcado, durante las obras en la A-5.