El puente de San Isidro eleva un 25% los viajes en tres desde Madrid especialmente hacia Galicia, Toledo y Málaga

Archivo - Un autobús aparcado en las inmediaciones de la estación de trenes Puerta de Atocha-Almudena Grandes, con motivo de la Operación Salida de agosto, a 2 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid volverá a experimentar un notable aumento en la movilidad ferroviaria de salida por el puente de San Isidro, consolidándose como uno de los principales puntos de origen de viajes en España durante los puentes festivos, con un incremento del 25% en comparación con el mes anterior.

Según datos de la plataforma Trainline, los viajes en tren con origen Madrid han registrado un incremento significativo reflejando el creciente interés por las escapadas vinculadas a eventos culturales y festivos. Destacan especialmente Sarria (Lugo), con un aumento del 114%, y Santiago de Compostela (+98%), que se desmarcan claramente del resto como los principales focos de crecimiento.

En un segundo nivel se sitúan destinos con incrementos significativos pero más equilibrados, como Toledo (+44%), Málaga (+42%), Alicante (+37%), Valencia (+32%), Barcelona (+24%) y Zaragoza (+21%). Por último, León (+20%) y Segovia (+14%) muestran crecimientos más moderados, aunque mantienen una evolución positiva en el contexto del puente.

Estos datos confirman cómo las festividades locales continúan siendo "un motor clave para la movilidad en España". En este contexto, el tren se afianza como "una alternativa cómoda, eficiente y sostenible", especialmente en periodos de alta demanda como puentes y celebraciones populares.

"Durante el puente de San Isidro observamos un patrón claro de concentración de la demanda desde Madrid hacia destinos de media distancia, con especial dinamismo en rutas hacia Galicia y el noroeste peninsular, donde destacan los fuertes crecimientos en Santiago de Compostela y Sarria. También se observan incrementos relevantes hacia ciudades patrimoniales y de proximidad como Toledo", ha explicado el responsable de desarrollo de Trainline en España e Italia, Diego Borreguero.