La Puerta de Alcalá será transitable para los peatones a finales de año

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, y la concejala del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández, frente a la Puerta de Alcalá. - EUROPA PRESS

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tramo de las obras de la calle de Alcalá entre la plaza de Cibeles y de la Independencia que afecta al círculo central de esta última y la vía finalizará antes de que acabe este año, permitiendo el tránsito de peatones bajo los arcos de la Puerta de Alcalá, uno de los principales elementos patrimoniales del Paisaje de la Luz.

Este proyecto de transformación urbana, que comenzó a ejecutarse el pasado mes de febrero y se extenderá hasta el primer trimestre de 2027, supondrá la creación de un nuevo paseo central que permitirá a madrileños y visitantes tener una mejor perspectiva del monumento a partir de las últimas semanas de 2026.

Así lo ha explicado la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, que ha visitado este domingo los trabajos acompañada de la concejala del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández. Además, García Romero ha confirmado que a partir de este lunes se recuperarán los dos carriles (uno por sentido) que han permanecido ocupados desde mediados del mes de julio con motivo de estas obras.

De esta forma, ese tramo de la calle de Alcalá contará con tres carriles por sentido (dos para tráfico general y uno para transporte público), los mismos que permanecerán una vez finalizados los trabajos. Por su parte, en la plaza de la Independencia se mantendrán ocupados varios carriles, de forma que en el sector de entrada al parque del Retiro habrá cuatro carriles (tres para tráfico general y uno para transporte público), mientras que en el resto de la plaza habrá cinco carriles (cuatro para tráfico general y uno para transporte público).

La delegada ha destacado el "extraordinaria" ritmo de los trabajos, que se han planificado de manera que el grueso de los mismos se desarrollase en los meses de julio y agosto para minimizar las afecciones. "Siempre generamos molestias y pedimos disculpas por ello, pero al hacerlo los meses de verano, que es cuando menos madrileños hay en Madrid, buscamos generar las menos posibles", ha manifestado en declaraciones a los medios.

La remodelación tiene por objeto la recuperación del trazado histórico de la calle y la puesta en valor de la Puerta de Alcalá. El proyecto, que supone una inversión de 6,1 millones de euros, cuenta con el visto bueno de la Unesco, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz.

CALLE DE ALCALÁ

El proyecto contempla una sección compuesta por dos carriles más carril bus en cada sentido, un paseo central de 3,8 metros de ancho y un carril bici segregado en el lado sur, con el objetivo de ampliar sustancialmente la acera norte, que soporta la mayor intensidad peatonal de la calle, gracias al espacio ganado por la reducción de los actuales carriles.

Además, se busca recuperar la doble alineación de arbolado histórica con la plantación de 57 nuevos árboles de gran porte, uno de los valores "esenciales" de este eje que se había perdido. Asimismo, se colocarán franjas con plantaciones arbustivas tanto en las dos aceras como en el paseo central.

La intervención plantea la renovación de todo el pavimento, que estará compuesto por losa y adoquín de granito y se renovará el asfalto de la calzada. También se sustituirá el alumbrado público por un modelo de farola adecuado al entorno patrimonial ejecutado sobre el diseño histórico utilizado en calle de Alcalá, pero con tecnología led de alta eficiencia energética. A ello se unirá la renovación y ampliación del mobiliario urbano y la reordenación de los espacios destinados a terrazas de veladores.

En este sentido, la delegada ha destacado una vez más el cumplimiento de los tiempos previstos "a pesar" de haber contado con acontecimientos multitudinarios en la plaza de Cibeles, como la misa oficiada por el Papa León XIV en su visita a la capital o la celebración del Mundial de fútbol de la Selección española.

PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

Por su parte, la remodelación de la plaza de la Independencia supondrá la integración visual y funcional de la Puerta de Alcalá, buscando reducir su carácter de monumento "aislado" en una glorieta y acercándolo a la ciudadanía. Así, se remodelará el jardín para recuperar uno de los trazados de finales del siglo XIX que permitirá la permeabilidad peatonal que conecte la calle Alcalá con el área de configuración triangular, actualmente usada como espacio de contemplación.

Para conseguir este objetivo, se creará un nuevo paso peatonal en la parte oeste de la plaza, además de adecuar el paso existente en el este. Además, se realizará un estudio de la iluminación del monumento, modificando la ubicación de los puntos de luz y mejorando los proyectores.

"Tenemos la suerte de tener la Puerta de Alcalá y queríamos ponerla en valor y hacerla atravesable, como fue allí cuando se creó en la época de Carlos III. Es decir, no es una obra más, es una obra de patrimonio cultural y lo hacemos con muchísimo gusto", ha afirmado García Romero.

El proyecto mantendrá la mayor parte de la pavimentación actual de las aceras de la plaza ejecutadas en del año 2009, mejorando la accesibilidad con nuevos encaminamientos a los pasos peatonales y paradas de transporte público para adecuarlas a la normativa de accesibilidad universal.

Asimismo, se reducirá un carril para generar un carril bici segregado que conecte el de la calle de Alcalá con el de la calle de Serrano, dando acceso también al parque del Retiro. La actuación en la plaza se completará con la renovación y ampliación del mobiliario urbano, el asfaltado de toda la calzada de la plaza y la redistribución del transporte público, incrementando posiciones y generando isletas para la colocación de las marquesinas.