La quiebra de la empresa Educo pone en jaque a trabajadores y a miles de usuarios de talleres culturales en la capital

La quiebra de la empresa Educación Cultura y Ocio SL (Educo), que gestiona la actividad cultural de varios centros culturales, bibliotecas municipales y centros de mayores en la capital, ha puesto en jaque a trabajadores y a miles de usuarios que no saben si podrán incorporarse a los talleres en el mes de octubre, puesto que se encuentran suspendidos.

Según ha explicado a Europa Press una de las profesoras de estos talleres en el Centro Cultural Casa del Reloj (Arganzuela), Juana Guillén Ortiz, también representante de los trabajadores por Unión Sindical Obrera (USO), desde que Educo fue declarada en concurso de acreedores sin masa el pasado mes de julio, los trabajadores se encuentran inmersos en un escenario de una total incertidumbre económica.

En concreto, Guillén apunta a que hay parte de la plantilla afectada con nóminas sin cobrar desde el mes de junio y que, al "no recibir ninguna comunicación oficial" por parte de la empresa, los trabajadores --la mayoría con contratos de tipo fijo discontinuo-- siguen en sus puestos sin la certeza de si tendrán ingresos en los próximos meses.

La representante de los trabajadores por USO calcula que hay unos 400 trabajadores afectados, aunque en los distritos de Moncloa-Aravaca, Retiro y Hortaleza hay 120 trabajadores que ya han podido regularizar su situación tras hacerse cargo de la contratación la empresa Grupo Educativo.

Guillén ha subrayado que el problema es más alarmante en el distrito de Arganzuela, donde los pliegos "han quedado desiertos" y hay dificultades para formalizar el contrato cuando las actividades están previstas que se inicien laboralmente el 1 de septiembre.

Tras Arganzuela, se teme un "efecto dominó" y que la situación se extienda a los en torno 20.000 usuarios de los tres centros culturales de Barajas (Villa de Barajas, Gloria Fuertes y Teresa de Calcuta), bibliotecas municipales, centros de mayores de Retro y de Carabanchel, "muy afectado también", y hasta un programa de discapacidad de Las Rozas.

EN TORNO A 5.000 USUARIOS AFECTADOS EN ARGANZUELA

Guillén incide que la situación en Arganzuela es más preocupante, con aproximadamente 5.000 usuarios que se sienten "traicionados" al ser "admitidos en el sorteo de junio y ahora aparecen como rechazados en su carpeta ciudadana". "Se quedan sin talleres y sin una alternativa por parte del Ayuntamiento", ha criticado.

Cabe recordar que Guillén imparte talleres en este distrito que cuenta con dos centros culturales --Ángel del Río y Casa del Reloj-- y ha incidido especialmente en lo perjudicial de dejar sin estas actividades a los usuarios.

"No hablamos de cursos al uso, no son formativos. Hablamos de cohesión, de salud mental. Hay usuarios que llevan conmigo 18 años realizando estos talleres", ha trasladado a Europa Press.

En estos talleres, tal y como explica, hay multitud de perfiles, desde niños que se apuntan a pintura, danza y teatro hasta prejubilados y jubilados que encuentran en estos espacios propuestas de actividad física, historia, arte y nuevas tecnologías, entre otras, y que les permite relacionarse con personas con sus mismas inquietudes.

"Miles de familias han visto cómo, de un día para otro, se les niega el acceso a la cultura, la educación y, en muchos casos, a un servicio vital para su día a día", ha expresado Guillén.

Desde la Junta Municipal de Arganzuela han explicado que "están al tanto" de la situación provocada por la quiebra de Educo, que ha llevado a la suspensión de los próximos talleres asignados a esta compañía en el distrito y que imposibilita su celebración en estos momentos.

Pese a la situación, han aclarado que se está trabajando para la reanudación de estos talleres "con la búsqueda de una nueva compañía que los asuma entre las que optaron a la licitación de este contrato", y con el propósito de que esa nueva compañía "se haga cargo de los trabajadores" que desarrollaban los talleres afectados.

Si esto no fuera posible, inciden, se procedería a hacer una nueva licitación de estos talleres para su reanudación "en el menor tiempo posible". "Todo este proceso depende de los trámites y tiempos previstos en la legislación de contratos del sector público. Este proceso no puede ser soslayado, toda vez que el distrito carece de medios propios para impartir estos talleres", han remarcado.

Además, desde la Junta Municipal han confirmado que la empresa debe actualmente una nómina a los trabajadores afectados.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

Por su parte, el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid también ha indicado a Europa Press que está trabajando para solucionar los perjuicios en las bibliotecas municipales afectadas por la quiebra de Educo.

En este sentido, ha explicado que la dirección de Bibliotecas pondrá en marcha un concurso de urgencia, "que ya se está tramitando", para seleccionar una nueva empresa que podrá designarse el próximo mes de marzo. "Entre tanto, realizará un esfuerzo extraordinario para que las sesiones de clubes de lectura afectadas sean las menores posibles", ha subrayado.

Igualmente, ha aclarado que las actividades realizadas por el personal bibliotecario, como las de animación y fomento de la lectura con colegios, talleres infantiles temáticos, presentaciones de libros, entre otras, no se verán afectadas.

Con todo, el Área de Cultura, Turismo y Deporte lamenta especialmente los perjuicios que este proceso concursal tiene o pueda tener para los trabajadores de la empresa.

REUNIONES EN SEPTIEMBRE

Juana Guillén ha trasladado que tanto trabajadores como representantes legales de los trabajadores están llamados a una reunión con el coordinador del distrito de Arganzuela los días 2 y 3 de septiembre, respectivamente, cuyo punto principal será la información del pliego.

En este sentido, ha indicado que tanto ella como sus compañeros José Manuel Valcárcel y Victoria José De Andrés acudirán con "disposición total" para poder encontrar una vía de solución.

Por otro lado, ha indicado que los trabajadores y los usuarios de actividades las culturales han sido invitados a formar parte del manifiesto y a participar en la movilización vecinal convocada en Arganzuela "en defensa de los espacios públicos y sus equipamientos", que se celebrará el próximo 4 de septiembre, a las 19 horas, desde la calle General Lacy hasta la Casa del Reloj.