Los radares más "multones" de Madrid: El de Avda Portugal encabeza el ranking con 21.160 sanciones y 2,28 millones

Archivo - Radar de tramo en la calle Sinesio Delgado, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los radares de Madrid han vuelto a demostrar que la M-30 es el gran epicentro de las multas por velocidad en la capital, con el del túnel de la Avenida de Portugal (km 4,150) a la cabeza del ranking de los más "multones" en el primer semestre de 2025, con 21.610 denuncias y una recaudación asociada de 2.286.500 euros.

Así lo recoge un informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en el que señala que este dispositivo se mantuvo como el más activo de toda la ciudad, pese a haber formulado menos que en 2024, cuando alcanzó 31.913 sanciones y superó los 3,38 millones de euros.

También dentro de la M-30, el radar del kilómetro 19,800 ocupó la segunda posición tras contabilizar de enero a junio 19.238 infracciones por un importe económico de 1.948.200 euros, lo que supone un incremento notable respecto al mismo periodo del año anterior, cuando registró 15.881 denuncias. Muy cerca se situó el radar del túnel del kilómetro 10,3, que alcanzó las 18.966 sanciones, ligeramente por debajo de las 26.062 de 2024, con una recaudación de 1.955.900 euros.

Fuera de los túneles, uno de los dispositivos con mayor impacto fue el radar de tramo de Sinesio Delgado, que sumó 17.273 denuncias y 1.836.100 euros, una cifra considerable aunque muy inferior a las 27.464 sanciones registradas y 2,87 millones recaudados en 2024. Pese a la reducción generalizada, la M-30 siguió concentrando la mayor parte de la actividad sancionadora.

Así, los radares ubicados en los kilómetros 16,530 y 27,000, por ejemplo, acumularon 9.145 y 8.112 infracciones respectivamente, lo que se tradujo en 941.800 y 850.700 euros recaudados en cada caso. Ambos dispositivos habían superado ampliamente las 12.000 y 13.000 sanciones en el ejercicio anterior.

Más allá del anillo de circunvalación, algunos puntos continuaron mostrando una elevada incidencia de infracciones. En la Avenida de Puerta de Hierro, a la altura de la farola 5, se contabilizaron 6.478 denuncias (764.800 euros), mientras que el radar del Paseo de Santa María de la Cabeza, número 115, formuló 5.907 (1,03 millones de euros), una cifra notable aunque por debajo de las más de 10.000 sanciones que registró en 2024 (1,84 millones recaudados). También destacó de enero a junio la actividad del dispositivo del Paseo de la Castellana, 300, que cerró el semestre con 5.135 sanciones (677.500 euros).

Uno de los cambios más llamativos del periodo analizado respecto al del año anterior fue el incremento experimentado por el radar del subterráneo de Costa Rica, de 1.750 (240.700 euros) en 2024 a 4.200 denuncias en 2025 (556.200 euros).

AEA detalla además la actividad de otros dispositivos que, aun sin entrar en el grupo de los más sancionadores, registraron numerosas infracciones. En el kilómetro 19,06 de la M-30, por ejemplo, se formularon 4.127 denuncias, muchas menos que las 14.804 del año anterior, pero todavía relevantes en términos de recaudación con 417.700 euros frente a los 1,5 millones de 2024.

A ello se suman los datos de distintos tramos y puntos de control, como el radar del kilómetro 7,800, con 2.773 sanciones y 285.700 euros; el del kilómetro 6,700, con 2.546 y 265.900 euros recaudados; o el de O'Donnell, a la altura de la farola 067, que contabilizó 2.323 infracciones y 284.500 euros.

Otros dispositivos, como los situados en los kilómetros 0,500, 13,860, 25,700 o 17,170 de la M-30, también acumularon entre 1.100 y 2.100 denuncias cada uno, mientras que en la Avenida de Andalucía, número 73, se registraron 1.514 infracciones durante el semestre.

En conjunto, los diez radares más activos de Madrid reunieron 116.064 denuncias, que generaron 12.850.300 euros, una cifra significativamente inferior a los 17 millones que sumaron en el mismo periodo de 2024, debido, según AEA, al apagón de varios dispositivos por obras en la A-5.