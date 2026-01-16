Rafa Sánchez, vocalista de La Unión, actuará en el intercambiador de Plaza Elíptica esta tarde por los 40 años del CRTM

Archivo - El cantante Rafa Sánchez - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rafa Sánchez, vocalista histórico del mítico grupo La Unión, protagonizará la tarde de este viernes el tercer concierto organizado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para celebrar sus 40 años de vida.

En concreto, será a partir de las 19.00 horas en el intercambiador de Plaza Elíptica, en un espectáculo gratuito y abierto al público, según han informado desde el Consorcio.

Una actuación que forma parte del ciclo de conciertos que el CRTM está organizando en distintos intercambiadores de la región para agradecer la confianza de los miles de viajeros que utilizan diariamente el transporte público madrileño. Tras las actuaciones de DJ Nano y Rock a la Par, llega ahora el turno de uno de los referentes del pop español de los años 80 y 90.

Entre sus éxitos más conocidos destacan canciones como 'Lobo hombre en París , un clásico imprescindible inspirado en un relato de Boris Vian. También sonarán otros clásicos como 'Sildavia', 'Más y más' o 'Ella es un volcán', otro de los singles que definió su identidad.

El intercambiador de Plaza Elíptica se convertirá en un escenario plenamente adaptado para garantizar la comodidad, seguridad y movilidad de los asistentes, manteniendo los itinerarios accesibles y la operativa habitual del espacio, han resaltado desde el CRTM.

Con este ciclo musical, la Comunidad de Madrid y el CRTM reafirman su compromiso con la cultura accesible, la inclusión y la cercanía con la ciudadanía, acercando la música a los espacios cotidianos y celebrando cuatro décadas al servicio de la movilidad pública.