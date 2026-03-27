Reabre la M-604 entre Rascafría y Navacerrada tras repararse el socavón

Reabre la M-604 entre Rascafría y Navacerrada - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La carretera M-604 ha reabierto al tráfico entre Rascafría y Navacerrada tras finalizar las obras de reparación del socavón que obligó a interrumpir la circulación el pasado 23 de febrero.

En concreto, el socavón en el eje de la calzada situado a la altura del kilómetro 35 requería de una reparación urgente al afectar a la estabilidad de la plataforma y comprometer las condiciones de seguridad vial.

Tan solo 29 días después, la Dirección General de Carreteras ha completado las actuaciones necesarias para rehabilitar la infraestructura y garantizar la seguridad de vía, según ha destacado la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

En este caso, la complejidad de la intervención radica principalmente en el enclave donde se encuentra el punto kilométrico afectado, el 35,200, en las proximidades del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Por ello, durante la realización de la obra de drenaje, ha sido necesario desviar el arroyo del Cuchillar, mediante una represa aguas arriba y la canalización mediante un tubo hacia aguas abajo, han explicado desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo.

Además, una vez finalizada la actuación principal, también se ha sustituido la señalización, balizamiento y barreras de seguridad en este tramo, que durante esta época del año incrementa su tránsito habitual por el interés que despierta la zona para los aficionados a los deportes de invierno,

Con una inversión de más de 175.000 euros, se ha trabajado durante los siete días de la semana para acortar los plazos de ejecución con el objetivo de restablecer la movilidad en este entorno en el menor tiempo posible.

Durante este tiempo, la Dirección General de Carreteras estableció un desvío alternativo por la M-611 en Miraflores de la Sierra.