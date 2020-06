Reabre el Hotel Riu Plaza de España 90 días después de su cierre por la pandemia

El sector cifrado en un 15% La ocupación de los hoteles de la capital con la fase 2

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Riu Plaza de España ha reabierto este lunes sus puertas justo cuando se cumplen 90 días de su cierre como medida de seguridad para evitar la propagación del coronavirus. "Madrid volverá a estar en lo más alto", ha vaticinado el director del hotel, Manel Jaile.

Ha asegurado que tanto la cadena como el hotel están preparados "en cuanto a todas las medidas, protocolos", por lo que están capacitados para "dar la máxima seguridad. "Vamos a volver a triunfar y a ser un gran hotel en una gran ciudad", ha celebrado.

Abrirá con un porcentaje de ocupación en torno al 10-12 por ciento, pero ha recordado que la capital aún está en fase 2 y no puede recibir visitantes. Si bien, cuentan con previsiones "de crecimiento poco a poco".

La secretaria general de Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Mar de Miguel, ha puesto de manifiesto que "el sector hotelero está preparado para acoger a sus clientes", y que la capital es "un destino seguro". "Los hoteleros se han estado preparando, y por tanto el único mensaje es que estamos abiertos, preparados, pero convencidos de que el destino es incomparable y de que hay que disfrutar de Madrid", ha expuesto.

Del mismo modo, De Miguel ha cifrado en torno a un 15 por ciento la ocupación de los hoteles de la capital debido a que Madrid aún se encuentra en fase 2.

Presente en la reapertura, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha lamentado que la pandemia llegara a Madrid "en una muy buena situación de turismo", pues la capital había "conseguido subir ese porcentaje de turistas, crecer un 6 por ciento, crecer a nivel de plazas hoteleras", llegándose a superar las 90.000.

"Nos gustaba mucho que se estaba descubriendo Madrid. Luego llegó la Covid, donde no se pudo trabajar, los autónomos no podían ingresar nada, y entendemos que si ellos no ingresan no podemos obtener nada de ellos", ha indicado, para reiterar que Madrid es "destino seguro".