La Real Casa de Correos se iluminará este miércoles con los colores de la bandera ceutí por el Día de Ceuta

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se iluminará este miércoles con los colores de la bandera ceutí con motivo del Día de Ceuta, que se conmemora el 2 de septiembre.

El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso quiere mostrar de esta manera el "apoyo" y "solidaridad" de los madrileños con los vecinos de Ceuta, que desde hace más de un mes "están sufriendo las consecuencias de la invasión", han apuntado desde el Ejecutivo autonómico.

Ese mismo día, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado a los ayuntamientos españoles a convocar concentraciones de apoyo a la ciudadanía de Ceuta, a partir de las 20.00 horas.

Hace unos días, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, pidió una participación "masiva" a las concentraciones y se mostró "convencido" de que la respuesta de la región será "masiva" ante "algo tan importante como es defender la integridad del territorio nacional" y a sus "compatriotas" de Ceuta.